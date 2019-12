Serientäter aus Eritrea vor Gericht

Unverwechselbare Mähne, häufig eine Bierflasche in der Hand und augenscheinlich ohne Respekt unterwegs. Ein 31 Jahre alter Flüchtling aus Eritrea hat im Sommer für Schlagzeilen und Ärger vor allem im Mühlhäuser Bahnhofsviertel gesorgt. Mitte August klickten die Handschellen; ein paar Tage nach einer Attacke auf Bahnsteig 2 hatte die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Haftbefehl erlassen.

Der Mann, gegen den es zu diesem Zeitpunkt 45 Ermittlungsakten gab, war erst kurz vorher nach einer abgesessenen Geldstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. Zwischen der Entlassung und der Tat auf dem Bahnhof lag eine weitere, die in der Stadt für Gesprächsstoff sorgte: In der Waidstraße holte er ein Küchenmesser aus dem Rucksack und ging auf einen 56-jährigen Mann los. Der hatte ihn zur Rede gestellt, weil er in den Kinderwagen seiner 20-jährigen Tochter gespuckt hatte, die mit ihrem Sohn unterwegs war. „Als der Mann das Messer zog, habe ich mir die Jacke um den Arm gebunden“, berichtete er vor Gericht. Verletzt worden sei er an der rechten Hand am Finger.

Wenige Tage später hat der Angeklagte auf dem Bahnhof einem 28-Jährigen aus Ostthüringen das Mobiltelefon wegnehmen wollen. Wie der Geschädigte aussagte, habe der Angeklagte ihn zweimal kurz hintereinander an der Kehle gepackt und mehrfach sein Handy gefordert. Er sei von ihm beschimpft worden. „Ich f… dich“ und „Ich mach dich tot“ seien Sätze, an die er sich genau erinnern könne.

Zuvor soll der Angeklagte schon einen Disput mit einer Bahnangestellten gehabt haben. Die hatte gesehen, wie er über die Gleise ging, auf dem Bahnsteig randalierte und den Fußball wegschoss, der dem toten Jungen vom Frankfurter Hauptbahnhof gewidmet war.

Der Angeklagte selbst gab die Attacke mit der Flasche auf den 28-Jährigen zu. Er sei wütend gewesen. „Haben Sie überhaupt vor irgendwas Respekt“, hatte Richter Rüdiger Richel den Angeklagten am Amtsgericht zuvor gefragt. Der Übergriff ist von einer jungen Frau gefilmt und ins Internet gestellt worden, wo es tausendfach angeklickt worden ist.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann, dessen Duldung zum Jahresende ausläuft, wegen drei Delikten am Landgericht Mühlhausen angeklagt. Vorgeworfen wird ihm mehrfache gefährliche Körperverletzung, versuchter schwerer Raub und Störung einer Totengedenkstätte. Die zuständige Strafkammer hat die Anklage nicht komplett zugelassen, sondern den Hinweis gegeben, dass es sich statt Raub auch um Nötigung handeln könne. Deshalb konnte das Verfahren überhaupt am Amtsgericht anberaumt werden. Doch nach dreistündiger Verhandlung hat das Amtsgericht Mühlhausen das Verfahren wieder an das Landgericht Mühlhausen abgegeben. Bei einer der angeklagten Taten handele es sich mutmaßlich um schweren Raub, folgte der zuständige Amtsrichter Rüdiger Richel dem rechtlichen Hinweis des Staatsanwaltes. Das zu erwartende Strafmaß liege bei mindestens fünf Jahren und damit deutlich über der Strafgewalt eines Amtsgerichts.

Der 31 Jahre alte Angeklagte hatte einen Teil der ihm vorgeworfenen Taten vom Juni und August zugegeben. Er trinke ab und zu ein Bier; nehme auch ab und zu Drogen. Er gestand die Spuckattacke und die Verwendung eines Messers. Dass er am Bahnhof mit erhobener Flasche sein Opfer bedrängt haben soll, das Handy herauszugeben, bestritt er. Er habe schauen wollen, ob sein Gegenüber ihn mit dem Handy aufgenommen habe. In diesem Fall handelt es sich nach Auffassung der Mühlhäuser Staatsanwaltschaft um einen versuchten schweren Raub. Dafür ist das Landgericht zuständig, weil eine Mindeststrafe von fünf Jahren festgelegt ist. „Wir hatten täglich mit ihm zu tun“, sagte ein Kripobeamter im Zeugenstand.