Sklavenarbeit für Junkers Flugzeug- und Motorenwerke in Mühlhausen

Petr Uljaniwskij wurde Ende März 1944 in Leipzig verhaftet, wo er als Zwangsarbeiter eingesetzt war. Seit April im KZ Buchenwald, kam er Anfang Juni 1944 nach Mühlhausen. Im Herbst nach Rottleberode verlegt, wurde er kurz vor der Befreiung in Gardelegen ermordet.

Mühlhausen. Vom KZ-Außenlager Martha in Mühlhausen fehlen die Spuren. Es besteht ab April 1944 ein Jahr lang. Historiker Marc Bartuschka will den Opfern Stimme und Gesicht geben.

„Mein sehr lieber Mann“. So begann ein Brief, geschrieben am 24. Februar 1945 aus einem Ascherslebener Zwangsarbeiterlager. Gerichtet an Iwan Ponomarew, Häftling im KZ-Außenlager Mühlhausen, hieß es darin: „Mina wachsen alles Tage ein bißchen. Wann du kommst zurück du findest eine grosse Tochter die sagt ,Papa‘. Ich wünsche, daß wird nich zu lange.“ Der Brief ist eine der wenigen Spuren zu den Gefangenen in „Martha“, die nicht von Täterhand entstanden.

Keine Spur im Stadtbild Mühlhausens erinnert mehr an das Außenlager. Nichts ist geblieben von der Fabrikanlage der Kammgarnspinnerei Thuringia an der heutigen Friedrich-Naumann-Straße/Wendewehrstraße, die 1944 als Ausweichquartier für einen Teil der Produktion des Junkerswerks Schönebeck diente.

Beispielhaft für Einbindung Mühlhausens in Kriegswirtschaft

Die Anlage war beispielhaft für die Einbindung Mühlhausens in die Kriegswirtschaft – wie viele andere Betriebe, vor allem das Werk der Gerätebau im Stadtwald. Wie in Schönebeck handelte es sich in Mühlhausen bei der Mehrzahl der Arbeitskräfte, die Flugzeugteile fertigen mussten, um zivile Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge.

Durch Untersuchungen von Frank Baranowski, Rolf Barthel und Carsten Liesenberg sind wichtige Informationen zu „Martha“ bekannt. Neuere Recherchen konnten zahlreiche zusätzliche Details ermitteln. Im April 1944 gegründet, bestand das Außenlager ein knappes Jahr. Es war mit Stacheldraht umzäunt, doch statt in „typischen“ Baracken schliefen die Männer in alten Werksräumen.

660 Gefangene sind namentlich bekannt

Gefangenschaft in Mühlhausen bedeutete elf oder mehr Stunden Zwangsarbeit, sieben Tage die Woche, bei kärglicher Verpflegung. Dazu kamen nicht selten Schläge, von einer der SS-Wachen – Anfang 1945 rund 40 Mann – oder zivilen Vorgesetzten. Angeblich ungenügende Arbeitsleistung, kleinste Regelverstöße: Brutale Übergriffe konnten sich aus geringstem Anlass ereignen. In der ersten Aprilwoche 1945 wurde das Lager geräumt und die Insassen mussten nach Buchenwald marschieren.

Inzwischen kann man den gut 660 in das Lager deportierten Häftlingen Namen geben. Zeitgleich befanden sich wohl stets weniger als 580 Gefangene in „Martha“. Für weit über 100 Häftlinge sind Gesichter zu den Namen und Nummern bekannt – bewahrt auf Fotos von der Registrierung in Buchenwald, für einzelne aus Auschwitz.

Franzosen stellten die größte Gruppe der Lagerinsassen

Die größte Gruppe unter den Lagerinsassen stellten mit mehr als 220 Franzosen – darunter Männer, die in Nordafrika oder China geboren waren. Fast ebenso viele Gefangenen stammten aus der UdSSR, mehr als 100 aus Polen, über 50 aus der Tschechoslowakei. Deutsche und Österreicher bildeten eine Minderheit von rund zwei Prozent.

Dazu kamen einzelne Männer und kleinere Gruppen aus einem halben Dutzend weiterer Länder. Fast alle Gefangenen waren als politische Häftlinge erfasst. Anders als im Frauenlager war nur eine Handvoll infolge der NS-Rassepolitik als Jude oder Sinti inhaftiert worden.

Von Mühlhausen geht es nach Buchenwald

Etwa 60 Häftlinge zählten noch keine 20, mehr als 350 weitere unter 30 Jahre. Der älteste Insasse war zum Zeitpunkt der Einlieferung 61 Jahre alt. Die meisten waren vor der Deportation als Fabrik- und Landarbeiter oder Handwerker tätig gewesen, doch es gab auch Hochschullehrer, Ärzte oder Ingenieure. Manche hatten bereits Jahre der Haft hinter sich – der Lagerälteste verbrachte zwischen 1933 und 1945 nur rund zwei Jahre außerhalb von Stacheldraht und Gefängnismauern. Die Mehrheit aber war seit 1943 oder 1944 Gefangene.

Erstmalig lässt sich Genaueres zu Toten unter den Häftlingen sagen. Zwar ist kein Sterbefall in Mühlhausen belegt, nicht zuletzt, weil Kranke nach Buchenwald abgeschoben wurden. Die Entbehrungen und die erbarmungslose Brutalität der letzten Kriegswochen forderten dennoch zahlreiche Opfer.

Fast 40 Tote gelten als gesichert, bei einem Dutzend besteht begründeter Verdacht, dass sie nicht überlebten – doch dies sind nur Mindestzahlen. Die Männer starben in Buchenwald, während der Zwangsräumung des Stammlagers im April 1945, aber auch Wochen oder Monate nach der Befreiung an den Spätfolgen ihrer Haft.

Gestorben in Gardelegen – die Befreiung vor Augen

Ein Gefangener wurde auf dem Ettersberg hingerichtet, weil er während eines Fluchtversuchs ein paar Kleidungsstücke und etwas Essen gestohlen hatte. Mindestens zwei Männer wurden, die Befreiung vor Augen, in Gardelegen erschossen oder bei lebendigem Leib verbrannt.

Wie viele bei den Todesmärschen am Wegesrand erschossen und liegengelassen wurden, ist unbekannt. Unter den Toten war wahrscheinlich auch Iwan Ponomarew – eine Leiche mit seiner Häftlingsnummer wurde bei Vilsbiburg gefunden.

Heute kann den Gefangenen von „Martha“ endlich in größerer Zahl Name und Gesicht wiedergegeben und können einzelne ihrer Stimmen hörbar gemacht werden.

Der promovierte Historiker Marc Bartuschka aus Jena arbeitet im Auftrag des Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegevereins die Geschichte des Frauen- und des Männerlagers in Mühlhausen auf. Der Geschichts- und Denkmalpflegeverein bittet um Erinnerungen an die Außenlager, den Zwangsarbeitereinsatz im Stadtgebiet oder an die Nachgeschichte der ehemaligen Außenlager, an Telefon: 03601/45 21 42; Mail: stadtarchiv@muehlhausen.de.