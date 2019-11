So wird der Mühlhäuser Advent

Mühlhausen. Die Vorbereitungen auf die Adventszeit in Mühlhausen und den Ortsteilen sind in vollem Gange.

Der städtische Bauhof hat bereits Lichterketten und Kränze montiert und die ersten Weihnachtsbäume aufgestellt. 235 kleine und große Nadelbäume aus dem Stadtwald sollen in den nächsten Tagen ihren Platz finden, davon 220 allein auf dem Weihnachtsmarkt, der vom 12. bis 15. Dezember auf den Untermarkt einlädt. 65 Händler sind angemeldet. Neu dabei sei Räucherfisch von der Ostsee und ein Anbieter von mexikanischen kulinarischen Spezialitäten, kündigt Markus Edom, Referatsleiter für Kultur, an. Auf der Bühne umrahmen an den vier Tagen Musiker vieler Genres das weihnachtliche Treiben. Eröffnung ist am Donnerstag um 17 Uhr mit der Theaterwerkstatt 3K. Die Kirmesbahn wird mit ihrem mittelalterlichen Stand samt Badezuber auf dem Bachplatz stehen. Auch die Bühne am Kristanplatz wird in diesem Jahr bespielt, sagt Edom.