Eine Sonderstadtführung gibt es am 24. Juni in Bad Tennstedt.

Sonderführung in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Eine Sonderstadtführung gibt es am 24. Juni in Bad Tennstedt.

Die Kirchen der Stadt sind Thema einer Sonderstadtführung am Donnerstag, 24. Juni, in Bad Tennstedt. Anlass sind die Entdeckung der Schwefelquelle vor 210 Jahren in der Stadt und das 30-jährige Bestehen des Thüringer Heilbäderverbandes.

Die Führung, die zwischen 10 und 12 Uhr stattfindet, ist kostenlos und beginnt am Haus des Gastes. Anmeldungen sind vorab in der Tourist-Info unter der Telefonnr.: 036041/ 570 76 nötig.