Spannende Mischung

Was sich aus diesem ungewöhnlichen Zusammentreffen wohl ergibt, darauf bin ich gespannt. In einem großen Raum in unserem Haus liegen derzeit Dutzende Spielfiguren aus Plastik nebeneinander und warten darauf, in Kartons verpackt zu werden.

Playmobil hat ausgedient. Lego hat die Herrschaft über die Kinderzimmer übernommen.

Mit einer gewissen Vorahnung hatte ich viele Originalverpackungen im Keller aufbewahrt. Viel Platz ging für das Verstauen von Luft verloren, aber für die anstehende Veräußerung war das nützlich – auch, weil sich auf der Rückseite Anzahl und Abbildung des ursprünglichen Inhalts befinden.

Es ist mühselig aber doch irgendwie beruhigend, stundenlang die winzigen Steinchen aus tausenden wild zusammengeschmissener Teile zu neuem Leben zu erwecken. Hilfe kam, zugegeben unerwartet, von den Kindern, die sich eine zusätzliche Einnahmequelle erwarten und auch ohne Anleitung wissen, welches Männchen zu welchem Arrangement passt.

Nicht, dass mir noch ein Malheur passiert und der Feuerwehrmann plötzlich von bewaffneten Vandalen umringt im Turm der Ritterburg festsitzt oder sich der Treckerfahrer auf dem Deck des Piratenschiffs wiederfindet. Oder hat jemand von Ihnen Interesse an diesen ungewöhnlichen Paarungen?