Spargelsaison auf dem Nicklashof in Herbsleben begonnen

Seit dieser Woche wird auf den Feldern des Herbsleber Nicklas-Hof offiziell Spargel geerntet. Ab Mittwochmorgen steht das Edelgemüse dann im Hofladen zum Verkauf. Wie Landwirtin Birgit Nicklas mitteilt, fahre man mit den Erntehelfern in diesem Jahr die „schlanke“ Variante. Viele Menschen hätten sich angeboten während der Spargelernte zu helfen. Weiter wisse man auch noch nicht was mit dem Absatz des Spargels wird. In den vergangenen Jahren habe der Hof viel Gastronomie beliefert, dies falle im Moment komplett weg. Daher setzte man jetzt erstmal auf Direktvermarktung. Auch Gemüsehändler die ihre Läden geöffnet haben werden beliefert.