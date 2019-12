Sparkasse schüttet 250.000 Euro an Unstrut-Hainich-Kreis aus

Der Unstrut-Hainich-Kreis nimmt einen Kredit in Höhe von etwa 5,8 Millionen Euro für den Um- und Ausbau der Salzahalle in Bad Langensalza auf. Grundlage dafür ist der Bewilligungsbescheid des Thüringer Infrastrukturministeriums für den Umbau der Sporthalle über bis zu 9,5 Millionen Euro. Die Kreditaufnahme zur Finanzierung erfolgt in zwei Teilen, für 2019 mit der jetzigen Kreditsumme. Im Haushalt 2020 ist dann ein weiterer Kredit über 3,2 Millionen Euro vorgesehen. Sieben Angebote habe es für die jetzige Finanzierung gegeben, die günstigsten drei mit Zinssätzen zwischen 0,0 (Commerzbank) und 0,01 Prozent (Sparkasse Unstrut-Hainich).

Landrat Harald Zanker (SPD) erklärte, den Kredit bei der Sparkasse Unstrut-Hainich aufnehmen zu wollen – nicht das billigste, aus seiner Sicht aber das wirtschaftlichste Angebot für den Kreis. 2640 Euro Zinsen fallen bei der Laufzeit über acht Jahre an. Zanker rechnet das gegen die mehr als 355.000 Euro jährlich, die die Sparkasse über Zuwendungen und Spenden im Kreis ausschütte. Das sei wichtiger Bestandteil des Haushaltes, so Zanker. Die Sparkasse sei ein guter Steuerzahler im Kreis und halte am Filialnetz und an der Belegschaft trotz schwierigen Umfeldes in der Kreditbranche fest.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse, dem der Landrat vorsitzt, wurde jetzt vom Kreistag bei zwei Enthaltungen für das Geschäftsjahr 2018 entlastet. Aus dem Jahresüberschuss werden 250.000 Euro an den Landkreis für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet. Der verbleibende Überschuss von etwa 843.000 Euro geht in die Sicherheitsrücklage. Das seien mit elf Prozent deutlich mehr als die üblichen acht Prozent, wie die FDP-Fraktion anmerkte.

Zanker begründete das mit einer „gewissen Vorsicht“ in einer Region, die nicht von wirtschaftlich starken Strukturen untersetzt sei. Die Bilanzsumme der Sparkasse betrage 1,3 Milliarden Euro und sei 2018 um 17 Millionen Euro gestiegen. Auch das Kreditvolumen sowie die Kundeneinlagen hätten sich erhöht.