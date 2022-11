Sparkasse Unstrut-Hainich: Mühlhäuser Stammhaus künftig nur noch mit Selbstbedienung

Mühlhausen. Die Sparkasse Unstrut-Hainich wird in diesem altehrwürdigen Gebäude in Sachen Zahlungsverkehr nur noch mit Automaten vertreten sein.

Die Sparkasse Unstrut-Hainich hat in diesem Jahr ihr Filialnetz umstrukturiert. Nun ist sogar das altehrwürdige Stammhaus in der Mühlhäuser Brückenstraße davon betroffen. Die Geschäftsstelle wird ab 1. Dezember in einen Selbstbedienungsstandort umgewandelt, wie es in einem Kundenschreiben heißt.

Geldautomat sowie Kontoauszugdrucker mit Überweisungsfunktion stehen weiter zur Verfügung. Mitarbeiter, die beim Zahlungsverkehr helfen, wird es hier nicht mehr geben. Beratung und Service sollen in der Geschäftsstelle am Untermarkt gebündelt werden – nur 350 Meter entfernt. Die Räume in der Brückenstraße würden weiter als Immobiliencenter genutzt.