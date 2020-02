Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sparmaßnahmen zeigen erste Erfolge

Große Sprünge sind mit dem Etat der Gemeinde Dünwald nicht drin. Doch die Sparbemühungen tragen Früchte. Wie aus der Jahresrechnung 2019 hervor geht, die am Mittwoch im Gemeinderat vorgestellt wurde, konnte der Fehlbetrag auf 140.704 Euro reduziert werden – 23.100 Euro weniger als im Vorjahr. Außerdem wurden aus dem Verwaltungshaushalt 117.000 Euro in den Vermögenshaushalt überführt, was mehr ist als die Pflichtzuführung.

Einen ausgeglichenen Haushalt konnte die Gemeinde 2019 nicht aufstellen, war zu einem Haushaltssicherungskonzept verpflichtet. 400.000 Euro an Bedarfszuweisungen hatte die Gemeinde beim Land beantragt, knapp 90.000 Euro wurden genehmigt. Viele Maßnahmen, wie die Sanierungsarbeiten an der Dünwaldhalle, wurden gestrichen. In die Rücklage fließt seit 2016 schon nichts mehr, erklärte die Finanzausschuss-Vorsitzende Annette Lehmann (CDU). Mit 868.000 Euro sind Kreis- und Schulumlage größte Ausgabeposten. Vor dem Hintergrund verwies Wigbert Hagelstange (Freie Wähler) noch einmal auf einen Wechsel in den Landkreis Eichsfeld, wo die Umlage geringer sei. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sanken auf 667.000 Euro. Die Einnahmen aus der Grundsteuer belaufen sich auf knapp 200.000 Euro, die aus der Gewerbesteuer sind auf auf 452.000 Euro gestiegen. 642.000 Euro kommen an Einkommenssteuer in die Gemeinde zurück. Wigbert Hagelstange verwies auf die ausstehenden Ausgaben für Maßnahmen, die geplant waren aber erst in diesem Jahr umgesetzt werden können. Dazu gehören Arbeiten am Gutshaus in Hüpstedt, ein neuer Zaun für den Hortspielplatz sowie die Erweiterung des Spielplatzes Beberstedt. Bürgermeister Frank Meyer (CDU) rechnet damit, den Haushalt 2020 und das Haushaltssicherungskonzept nach Ostern in den Gemeinderat zu bringen.