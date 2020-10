Spielplatzbau am Mühlhäuser Petriteich abgeschlossen

Der Spielplatzbau am Mühlhäuser Petriteich ist abgeschlossen. Die Spielgeräte stehen, Wege sind gebaut, Pflanzen in der Erde. Wie Gartenbauer Hannes Kleinschmidt (im Bild) berichtet, soll das Areal am 5. November offiziell eröffnet werden. „Es macht Freude, eine Parklandschaft entstehen zu sehen. Das Arbeiten hier ist abwechslungsreich und kreativ. Einfach ein schönes bauen. Ganz anders als ein Parkplatz eines Supermarktes“, sagt Kleinschmidt.