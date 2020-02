Sprengmeister aus Körner unterstützt Kinodreh mit Effekten

Seit einigen Tagen wird in einem kleinen Wald bei Bad Berka ein Anti-Kriegsfilm „Verratene Liebe“ gedreht. Er soll im Sommer über die Leinwände der Kinos flimmern. Sprengmeister Sven Schrader aus Körner, der auch die Thüringer Feuerwerker-Schule führt, unterstützt den Filmstab bei Spezialeffekten und Pyrotechnik. Die Szenen, bei denen Schrader mit seinem Team, bestehend aus Sven Herschel und Torsten Knopke, zum Einsatz kam, spielen im Film an der russischen Ostfront. Im Wald seien für die Filmszenen ein Schützengraben sowie Unterstände angelegt worden.

„Unsere Aufgabe war es, die Waffen zu betreuen. Panzerfäuste, Pistolen, Maschinengewehre und Handgranaten – am Filmset kam alles zum Einsatz“, erläutert der 46 Jahre alte Sprengmeister. Die echten Waffen seien mit Platzpatronen ausgerüstet und die Granaten nachgebaut gewesen. Schrader erklärt eine Szene, bei der ein 17-jähriger Soldat bei einem Partisanenüberfall von einer Granate getroffen wird und sein Leben verliert. Der Soldat sei von seinem Vorgesetzten gebeten worden, Kaffee zu kochen und sich nicht mit am Gefecht zu beteiligen.

Sprengmeister Sven Schrader (leuchtende Jacke). Foto: Peter Niellson

Als er seinem Vorgesetzten den Kaffee in den Schützengraben gebracht hatte, wurde er durch eine explodierende Granate getroffen. „Die Kunst besteht darin, mit hochexplosiven Stoffen in der unmittelbaren Nähe von Menschen zu arbeiten. Wir sprechen hier vom Zentimeterbereich. Es soll verdammt gigantisch und gefährlich aussehen, aber es darf absolut niemandem etwas passieren“, sagt Schrader. Die Schauspieler seien mit Gehörschutz und speziellen Kontaktlinsen zum Schutz der Augen ausgestattet worden. Weiter haben die Körnerschen Pyrotechniker explosive Stoffe am Körper der Darsteller angebracht. Diese Szenen so erläutert es Schrader, kenne man aus vielen Krimis.

Es geht darum, ein Blutpäckchen zum Explodieren zu bringen. Das Blut soll von innen nach außen durch die Kleidung schießen. Im Film „Verratene Liebe“ geht es laut Schrader um einen Leutnant, der widerwillig in den Krieg eingezogen wird. Zur Strafe soll er gleich an der Front kämpfen.

Nach einigen Monaten erfährt er, dass das Leben seiner Familie und seiner großen Liebe bei einem Bombenangriff ausgelöscht wurde. Es ginge um eine persönliche Katastrophe, die den Wahnsinn eines Krieges darstellen soll, bezogen auf die Menschen, so der Sprengmeister.