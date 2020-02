Stadtrat beschließt mit Haushalt auch über Stadtmuseum

Die für 26. Juni geplante Wiedereröffnung des Stadtmuseums im Bad Langensalzaer Augustinerkloster schlägt sich auch im Haushalt nieder, den der Stadtrat am Donnerstag (19 Uhr, Rathaus) in öffentlicher Sitzung beschließen will. Zudem steht die neue Benutzungs- und Entgeltordnung für die städtischen Museen zur Abstimmung. Sie regelt auch Eintrittspreise und Öffnungszeiten.

Mit der Wiederöffnung des Stadtmuseums nach fast sechs Jahren sollen die Öffnungszeiten mit denen des Apothekenmuseums weitgehend synchronisiert werden. Das Stadtmuseum soll laut Entwurf ganzjährig dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein. Das Apothekenmuseum auch, allerdings nur von April bis Oktober. Von November bis März ist das kleinere Museum nur Mittwoch, Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet – der Sonntag kommt dabei neu dazu.

Neu in die Ordnung aufgenommen wurden Öffnungen zum Ostersamstag und zum Weltkindertag am 20. September, der in Thüringen gesetzlicher Feiertag ist. Außerhalb der regulären Zeiten seien angemeldete Besuche von Gruppen möglich, etwa von Schulklassen, sagte Museumsleiterin Sabine Tominski auf Anfrage von Monika Ortmann (Linke) im Hauptausschuss.

Eintrittspreise sollen erhöht werden

Die geplante Erhöhung der Eintrittspreise sei gerechtfertigt, weil nach der Überarbeitung der Ausstellung im Stadtmuseum auch die Qualität des Angebots steigen werde. In der Liste für kostenlosen Eintritt stehen unter anderem Menschen mit einem Kombiticket für die Gärten der Stadt, Gästeführer und Begleitpersonen von Schwerbehinderten. Ermäßigung bekommen Inhaber von Gästekarten, die, die auch Tickets für die Therme, den Baumkronenpfad, die Rumpelburg und das Wildkatzendorf haben, Azubis, Schwerbehinderte und Inhaber der Ehrenamtscard.

Dass Schüler keinen Eintritt mehr bezahlen – bisher war es ein Euro –, begründete Tominski damit, dass die Museen mehr zum außerschulischen Lernort werden sollen. Bei museumspädagogischen Veranstaltungen werde je nach Materialaufwand ein Unkostenbeitrag von mindestens 2 Euro erhoben.

Der Kreuzgang und der Hof sollen künftig mehr in den Rundgang einbezogen werden. Foto: Daniel Volkmann

Im November hatte Sabine Tominski das umfassende neue Museumskonzept im Hauptausschuss vorgestellt. Dazu gehört die Verlegung des Empfangs. Die Räume im Augustinerkloster werden sich künftig mit der Geschichte der Klöster und Hospitäler der Stadt befassen, ebenso mit Martin Luther. Weiter wird es um die Schule gehen, die nach der Reformation hier einzog, ebenso um die Schlacht von Langensalza 1866, die eine ausführlichere Rolle als bisher spielt. Der Hof – wo der Kreuzgang saniert wurde – solle mehr in den Rundgang einbezogen werden.

Wie steht es um das nötige Personal? Die Bürgerliste/FDP hatte beantragt, dass die Leiterstelle nicht mehr besetzt werde, wenn Sabine Tominski in den Ruhestand geht. Dafür gab es jedoch im Hauptausschuss keine Mehrheit. Eine Beschäftigtenstelle der bäuerlichen Hofstätte in Wiegleben werde auf das Museum wechseln, hieß es im Ausschuss. Man müsse sich zudem mit Honorarkräften behelfen, sagte Tominski, die eigentlich weitergehende Vorstellungen hatte. Denn es gebe viel Nachholbedarf bei Inventarisierung, Aufbewahrung und Erforschung. Bei der Digitalisierung hinke man deutlich hinterher, eben so bei der Gestaltung von Publikationen. Ob das mit dem Plan-Personal erledigt werden kann, muss sich zeigen.

Diskussion um die Finanzen

Schon bei der Vorstellung des Konzepts im November wurde von einigen Stadtratsmitgliedern bemängelt, dass dazu kein detaillierter Finanzplan vorliege. Dessen Fehlen kritisierte Alexander Ernst (Bürgerliste/FDP) bei der Haushaltsdebatte erneut.

Was steht im Etatentwurf? Für das Stadtmuseum sind in diesem Jahr 5000 Euro Eintrittsgelder und 1000 Euro aus dem Souvenirverkauf vorgesehen. Man müsse sich nach der langen Schließung zunächst an einstigen Werten orientieren, sagte Tominski auf Nachfragen von Ausschussmitgliedern, denen die Summe niedrig erschien. Dem stehen laut Planentwurf 276.000 Euro Ausgaben gegenüber. Beim Apothekenmuseum sind 19.000 Euro Einnahmen vorgesehen und gut 48.000 Euro Ausgaben. Unterm Strich muss die Stadt für beide Häuser also knapp 298.000 Euro zuschießen.

Das Museum im ehemaligen Augustinerkloster prägt mit seinem Turm auch das Stadtbild. Foto: Daniel Volkmann

Im Investitionshaushalt sind weitere 16.500 Euro an städtischem Zuschuss für das Stadtmuseum vorgesehen, für das Apothekenmuseum 7500 Euro.

Man müsse die Werbung für das Museum künftig deutlich ausweiten, forderten mehrere Ausschussmitglieder. Die Besucherzahlen lagen im Apothekenmuseum zuletzt bei fast 7500 im Jahr. Im Stadtmuseum wurde 2010 der Höchstwert erreicht mit knapp 7000 Besuchern. Nach der Schließung waren es trotz der nur punktuellen Öffnung bis zu gut 1000.

Am 27. Juni 1900 war das Stadtmuseum eröffnet worden. Zum 120. Geburtstag soll es nun seine Wiedergeburt erleben.

Die Eintrittspreise im Überblick:

Die Tageskarte soll je Museum 4 Euro kosten (bisher 3 Euro), ermäßigt 3 Euro. Das Kombiticket für beide Häuser kostet künftig 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 25 statt 20 Euro. Freien Eintritt haben künftig Kinder und Schüler, bisher galt das nur für bis zu Sechsjährige. Wer sonst noch alles freien Eintritt oder Ermäßigung erhält, ist ebenso geregelt.