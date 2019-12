Stadtrat diskutiert Kauf des Bahnhofs in Bad Langensalza

Wird die Stadt den maroden Bahnhof von Bad Langensalza kaufen? Darüber debattiert der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. Dezember, im Rathaus.

Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) kündigte im Hauptausschuss an, den Rat darüber entscheiden zu lassen. Der Grund: Der Bahnhof steht aktuell zum Verkauf. Das habe die Stadt erfahren, weil ihr ein Vertrag vorgelegt wurde. Demnach wolle der Besitzer den Bahnhof veräußern. Die angegebene Käuferin lebe jedoch im osteuropäischen Ausland, wie auch der bisherige Eigentümer.

Die Befürchtung sei, dass die neue Besitzerin sich ebensowenig um das prägende Gebäude kümmere wie der bisherige Eigner. Die Stadt hab zwar grundsätzlich ein Vorkaufsrecht, könne es aber in diesem Fall nicht ausüben, weil der Bahnhof nicht in einem Sanierungsgebiet liege. Deshalb habe er mit dem Makler in Berlin Kontakt aufgenommen, der den Verkauf abwickeln soll, sagte Reinz.

Im Ergebnis würde dieser der Stadt als Käuferin den Vorzug geben. Der Kaufpreis betrage 65.000 Euro. Zudem müsse die Stadt die Kosten für die baulichen Sicherungsmaßnahmen übernehmen, die der Landkreis per Ersatzvornahme in die Wege geleitet hatte, weil der Besitzer sich nicht darum kümmerte. Dabei gehe es um rund 15.000 Euro.

Matthias Reinz sagte, dass es der Stadt zunächst vor allem um die Verbesserung des äußeren Bildes gehe, das der Bahnhof abgebe: „Da muss sich dringend was tun.“ Die Fenster und Türen sind teils mit Brettern vernagelt, das Haus ist mit Graffiti verunstaltet, der Putz bröckelt. Innen sei das Gebäude zwar marode, aber weitgehend ausgeplündert, sagte Reinz. Immer wieder war es in der Vergangenheit Ziel von Vandalismus und Diebstahl.

Auch von vorne sieht man dem Bahnhof den allmählichen Verfall an. Foto: Peter Riecke

Angesichts von Kurgästen und Touristen, die per Bahn anreisen und auch mit Blick auf die Buga 2021 wird von vielen Seiten gemahnt, am Bahnhof etwas zu unternehmen. Im Oktober 2018 hatte Reinz noch vor einem Kauf gewarnt, nachdem das Gebäude damals für 111.000 Euro zum Verkauf ausgeschrieben war: „Das wäre angesichts der nötigen Investitionen ein Fass ohne Boden“, so der Bürgermeister. Genau dieselben Worte fand nun im Ausschuss Reinhard Lubrich (CDU). Wie der Stadtrat insgesamt das Thema sieht, wird sich jedoch am Donnerstag zeigen.

Anfang des Jahres hatte die Debatte um den Bahnhof neuen Schwung aufgenommen, nachdem es einen Besichtigungstermin mit Vertretern von Stadt und Kreis gab, dem die Sicherungsmaßnahmen folgten. „Wir waren erschüttert vom Zustand“ , sagte Reinz damals. Dennoch habe er inzwischen großes Interesse „als Stadt den Bahnhof wieder zu besitzen“. Im Stadtrat gab es dazu keinen Beschluss, bei den Meinungsäußerungen damals überwog aber trotz aller geäußerten Vorsicht die Zustimmung.

2010 hatte die Bahn das Gebäude erstmals zum Verkauf angeboten, 2013 erhielt eine Immobilienfirma aus Luxemburg den Zuschlag für 18.000 Euro. 2015 übernahm der jetzige Besitzer den Bau, wohl für 27.000 Euro. Bereits 2013 war der letzte Mieter, ein Taxi-Unternehmen, auszogen. 2016 versuchten Jugendliche, das Gebäude mit Zustimmung des Eigentümers als Club zu nutzen. Das scheiterte, der Verfall ging weiter.

Torsten Wronowski (WIR) hatte vor einem Jahr angeregt nach Fördermöglichkeiten zu suchen oder ein Projekt mit Architektur-Studenten zu prüfen. Genau dies wird nun kommen – über den Landrat und seine Initiative „Herzlich Grün“. In deren Rahmen wollen, unabhängig von der Eigentumsfrage, Studierende der Beuth-Hochschule in Berlin Pläne für eine neue Nutzung des Bahnhofs entwerfen.

Der könnte, so die Überschrift, zum „Vital-Bahnhof“ werden. Dabei sollen Kur und Gesundheit mit dem Thema Grün verwoben werden, wie es andernorts in Bad Langensalza schon der Fall ist.