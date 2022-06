Stadtwerke Bad Langensalza spenden für Ukraine

Die Stadtwerke Bad Langensalza beteiligten sich an einer Hilfslieferung für die Ukraine (Symboldbild).

Bad Langensalza. Spiele, Malbücher, Stifte und Comics steuerten die Mitarbeiter des städtischen Unternehmens bei.

Die Stadtwerke Bad Langensalza haben sich an einem Hilfsprojekt für die vom Krieg gezeichnete Ukraine beteiligt. Wie Stadtwerke-Geschäftsführerin Constanze Reppin jetzt informierte, war das städtische Unternehmen Teil der Initiative „Stadtwerke helfen“. Im Rahmen dieses Projekts, das bereits im Mai stattfand, wurden Hilfsgüter in die Republik Moldau an die Grenze zur Ukraine gefahren und etwa 40 schutzsuchende Ukrainer auf der Rückfahrt mit nach Thüringen genommen.

Die Stadtwerke spendeten Spiele, Malbücher, Stifte sowie Comics. Auch andere Energieversorger, Unternehmen und Privatleute aus Mitteldeutschland beteiligten sich an der Aktion.