Projektleiter Torsten Brüsch (links) vom Hochbauamt der Stadt Mühlhausen und Stadtarchivar Helge Wittmann informierten in diesen Tagen zu den geplanten Umbau- und Sanierungsarbeiten am Gebäude des Reichsstädtischen Archivs, einem Seitenflügel des Rathauses. Am 23. März soll es losgehen.

Mühlhausen. Die Außenmauern des Reichsstädtischen Archivs driften auseinander: 900.000 Euro fließen nun in die Sicherungsmaßnahmen.

Stahlanker und Dachkonstruktion sichern historische Mauern

Ende März starten die aufwendigen Sicherungs- und Sanierungsarbeiten am Gebäude des Reichsstädtischen Archivs in der Ratsstraße 19, einem Seitenflügel des Mühlhäuser Rathauses. „Wir müssen reagieren“, sagt Projektleiter Torsten Brüsch vom Hochbauamt. Seit längerem würden die Markierungen beobachtet, die auf den Rissen im Gewölbe der Archivräume in der ersten Etage angebracht sind – „nicht im kritischen Bereich aber die Wände bewegen sich.“

Bereits 2014 hatte die Stadt deshalb ein Aufmaß des Gebäudes in Auftrag gegeben. Durch Bohrungen nahm das Materialforschungsinstitut Weimar Proben und analysierte diese. Das alles ist nun in die Planungen für die Sanierung eingeflossen. Zwei grundlegende Maßnahmen sollen das Gebäude künftig stabilisieren. Zum einen sollen sieben massive Zuganker künftig die Außenmauern zusammenhalten. Diese Stahlstreben sind drei Zentimeter stark und etwa zwölf Meter lang. Sie sollen bereits vorhandene Anker ergänzen, die dem Druck nicht mehr standhalten. Außerdem soll die Last, die vom Dach auf die Mauern drückt, reduziert werden. Der Dachstuhl wird dazu umgebaut. 40 bis 50 Kubikmeter Balken müssten erneuert oder ergänzt werden. Um Baufreiheit zu schaffen muss das Dach abgedeckt werden. Danach wird eine schwere Schicht Zementestrich, die vor Jahrzehnten eigentlich zur Stabilisierung auf dem Dachboden aufgebracht wurde, wieder entfernt. Das Gebäude der Stadtverwaltung in der Ratsstraße 19 (links im Bild), in dem sich auch das Reichsstädtische Archiv befindet, wird ab März saniert. Dazu muss auch das Dach abgedeckt werden. Foto: Alexander Volkmann Damit das Gebäude während der Arbeiten vor Regen geschützt ist, wird ein Schutzdach aus Stahlblech aufgesetzt. Das soll im ersten Schritt der Baumaßnahmen geschehen, planmäßig ab 23. März. Anschließend kommen die Ziegeln runter. Parallel sichern Restauratoren das Archiv. Die Decken im Erdgeschoss und der ersten Etage werden abgestützt, was wegen des Gewölbes anspruchsvoll ist. Während der Bauarbeiten sind Bereiche des Rathauses (Eingang Ratsstraße 19) gesperrt. Der Zugang zum Rathaussaal soll offen bleiben. Nach jetzigem Zeitplan könnten die Arbeiten am Dach im Herbst abgeschlossen sein. Allerdings würden während der Bauphase weitere Untersuchungen erfolgen. Ab März und mindestens bis Jahresende werde es keine öffentlichen Führungen im Reichsstädtischen Archiv geben. 200 laufende Meter historische Akten kommen ins Ausweichquartier Die 31 eingebauten Wandschränke können nicht abgebaut werden. Das Ausräumen der wertvollen Dokumente ist nun in vollem Gange, wie Stadtarchivar Helge Wittmann erläutert. 200 laufende Meter Akten müssen in ein Übergangslager umziehen. Platz dafür wurde in den vergangenen Jahren vorausschauend im Magazin geschaffen. Der Umzug ist auch mit weiteren Erhaltungsmaßnahmen der Bestände verbunden, wie der Prüfung auf Schäden. Vor allem Mitarbeiterin Antje Schloms ist mit dieser Aufgabe betraut. Nach Ende der Bauarbeiten sollen die Akten wieder zurück. Die Räume werden seit dem frühen 17. Jahrhundert als Archiv für Stadtbücher aus der reichsstädtischen Zeit genutzt. Seinen jetzigen Charme verdankt das Archiv der Lagerung der historischen Dokumente seit dieser Zeit. So sei, laut Wittmann, anzunehmen, dass das Zwischengeschoss im Gebäudeflügel von 1595 sogar eigens als Archiv geplant wurde, es sich also seit 400 Jahren hier befindet. Zu den historisch wertvollen Stücken gehören das Mühlhäuser Rechtsbuch von 1282 und die Statuten von 1311 und 1351. Auch Fachbereichsleiter Helge Wittmann und seine Mitarbeiter bekommen für die Bauphase neue Büros. 900.000 Euro sind für die Sanierungsmaßnahme angesetzt, 80 Prozent kommen als Fördermittel der Städtebauprogramm.