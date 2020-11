Eine neue Stele, um der Sternenkinder zu gedenken, wurde auf dem Friedhof in Mühlhausen aufgestellt

Mühlhausen. Der Thüringer Kinderhospizdienst hat den Stein über Spenden finanziert. Zweimal jährlich werden in Mühlhausen Sternenkinder beerdigt.

Eine Stele, um der Sternenkinder zu gedenken, steht seit wenigen Tagen auf dem Friedhof in Mühlhausen. Wie Gert Bufe, der das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland leitet, sagt, gab es auf dem Mühlhäuser Friedhof in der Vergangenheit keine Möglichkeit der würdigen Erinnerung an Sternenkinder.