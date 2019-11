Mühlhausen. Im Zuge der Straßenbauarbeiten an der Martinistraße mussten zehn Linden in Höhe des Finanzamtes gefällt werden.

Straßenbauarbeiten an der Martinistraße: Zehn Linden gefällt

Die Bäume sind aufgrund der geplanten Einrichtung des Rad- beziehungsweise Gehweges nicht dauerhaft verkehrssicher zu erhalten, teilt die Stadtverwaltung Mühlhausen mit.

Eine Umpflanzung sei in Anbetracht der vorhandenen unterirdischen Kabelanlagen und der großen Wurzelbereichs nicht möglich gewesen.

Ersatzpflanzungen werden in Kürze vorgenommen und erfolgen in einem für die Entwicklung der Bäume optimalen Abstand zu der künftigen Bordlinie. Dadurch werde auch ein Einwachsen von Wurzeln in die Konstruktionsschichten der Anlagen und Leitungstrassen vermieden.