Bäckermeister Roland Helbing hat in der einstigen Traditionsbäckerei Burkhardt in der Sondershäuser Straße in Mühlhausen eine Filiale seines Unternehmens eröffnet.

Struther Tradition in Mühlhausen

Die Struther Traditionsbäckerei Helbing ist nun auch in einer Mühlhäuser Traditionsbäckerei zuhause. Roland Helbing hat in der Bäckerei Burkhardt in der Sondershäuser Straße eine Filiale errichtet – die vierte nach einer in einem Supermarkt in Struth, in Diedorf und in Langula.

137 Jahre und fünf Generationen lang war die Bäckerei in der Nähe der Georgischule in Familienbesitz, dann trennten sich die Burkhardts davon. Es folgte eine schwierige Zeit für das Geschäft. Inzwischen hat Roland Helbing (51) das Zepter übernommen. Seit November ist er der Eigentümer. „Zwei, drei Wochen lang haben wir den Laden mit Struther Handwerksfirmen auf Vordermann gebracht“, sagt Helbing, der eine besondere Beziehung zu Laden und Backstube hat. Zwischen 1984 und 1986 lernte er dort bei Martin Burkhardt den Beruf des Bäckers. Anschließend ging es für ihn zur Meisterausbildung nach Erfurt. Mit 21 war er seinerzeit der jüngste Meister des Ausbildungslehrgangs. Was die Bäckerei in der Sondershäuser Straße angeht, war es auch ein wenig Nostalgie, die ihn zur Übernahme trieb. „Ich bin mit dem Auto vorbeigefahren und habe gesehen, dass das Geschäft geschlossen hat“, erinnert er sich an den Spätsommer. Wenig später hat er bei den Burkhardts geklingelt. Man kam ins Gespräch – und man wurde sich einig. Nach vier Monaten Pause war die Bäckerei wieder offen. Schon nach fünfeinhalb Wochen sagt Helbing: „Das Geschäft hat eine gute Chance, seine Stammkunden zurückzugewinnen und es liegt günstig auf einem direkten Weg in die Innenstadt.“ Zwei Angestellte arbeiten in der Sondershäuser Straße. Gebacken wird in Struth. Mit Ausnahme der Brötchen. Die können in jeder der vier Helbing-Filialen vor Ort gebacken werden. „Das Einkaufsverhalten zwischen Dorf und Stadt ist total unterschiedlich“, hat er 51-Jährige beobachtet. Auf dem Dorf werden viel mehr Brot und Brötchen verkauft. In der Stadt aber sei der Eichsfelder Kuchen gut angenommen worden. Trotz der Konkurrenz naher Supermärkte glaubt Roland Helbing an das Bäckerhandwerk. „Das setzt sich immer wieder durch, selbst wenn der Supermarkt eine Backstation hat.“ Deshalb wolle er samstags die Öffnungszeiten bis nach dem Mittag erweitern. Mit ihm führt die dritte Helbing-Generation nun eine Bäckerei. Mit Großvater Rudolph begann es kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Landwirt bot in der Langen Straße in Struth die Möglichkeit, Brot und Kuchen zu backen. Später führte Rolands Vater Hermann das Geschäft als Konsum-Bäckerei. Roland Helbing stieg nach der Meisterausbildung mit ein, führte es eine Zeit lang gemeinsam mit seiner Mutter Margareta, inzwischen seit 25 Jahren allein. Mit sechs Mitarbeitern gingen die Helbings 1990 den Weg in die Selbstständigkeit, davon kamen drei aus der Familie. Inzwischen sind es insgesamt 27. Zwölf arbeiten als Bäcker und Konditor in der Backstube, die anderen 15 im Verkauf in den Geschäften, oder sie sind mit einem der beiden Verkaufsautos unterwegs. Zu den Mitarbeitern zählen nicht nur die Ehefrau, sondern inzwischen auch die Tochter, die nach einer Ausbildung zur Schneiderin doch wieder in den elterlichen Laden wollte, und ein Neffe (beide 26). Der ist für die Arbeit aus Passau nach Struth gezogen.