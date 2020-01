Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tennstedt will bei Turnier mehr Tänzerinnen aus dem Kreis

Überregional erfolgreich ist das Unstrut-Hainich-Tanzturnier. Selbst aus den umliegenden Bundesländern reisen Teilnehmer an. Bereits 30 Anmeldungen gibt es für den Wettbewerb im karnevalistischen Garde- und Showtanz am 29. Februar. Nur aus dem eigenen Landkreis tritt kaum jemand an. Zum Bedauern des Tennstedter Karnevalvereins (TKV), der viel Arbeit in die Organisation steckt.

„Das ist sehr schade“, sagt Gabriele Buchler von der Turnierleitung. Denn es gibt fast überall im Kreis Fasching und auch etliche Vereine. Sie vermutet, dass diese sich nicht bewerten lassen wollen. Denn der Wettbewerb in Bad Tennstedt orientiert sich an Regeln für Turniere. So dürfen zum Beispiel die Auftritte nicht länger als fünf Minuten sein. Bei Tanzmariechen gibt es sogar eine Vorschrift für die Musik, die maximal 20 Sekunden Gesang enthalten soll. Und verstoßen werden darf auch nicht gegen Sitte und Moral. „Die Kostüme müssen dem Alter der Kinder entsprechen“, erklärt Gabriele Buchler. Turnier mit sportlichen Höchstleistungen Der Verein hatte den Wettbewerb einst ins Leben gerufen für Vereine, die Turnierluft schnuppern, sich messen und Ideen holen wollen. „Was hier gezeigt wird, sind richtige sportliche Höchstleistungen“, weiß Gabriele Buchler. Sie versteht nicht, warum es die Tanzgruppen aus der Region nicht wenigstens wagen. „Als wir 1993 mit der Garde zum ersten Mal bei einem Turnier angetreten sind, haben wir auch nur den 14. Platz belegt“, berichtet sie. Aber der TKV gab nicht auf. „Das braucht Zeit, wir haben von Jahr zu Jahr dazugelernt“, sagt sie. In den ersten Jahren waren noch Tanzgruppen aus dem Kreis dabei. Aber das wurde immer weniger. 2019 trat außer dem TKV nur noch eine Tanzgruppe aus Thamsbrück an. „Wir haben immer versucht, andere Vereine zu animieren und unsere Hilfe angeboten“, sagt Buchler. Doch ohne Erfolg. Seit acht Jahren ist das Turnier jetzt offen für alle. Seitdem kommen sogar Tanzgruppen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt nach Bad Tennstedt. Jedes Mal dabei sind auch die Tänzerinnen und Tänzer aus Süd- und Ostthüringen. „Wir sind stolz darauf, dass so viele kommen“, sagt Buchler, die 1973 als 13-Jährige in die Garde des TKV begonnen hatte. Vereine können einen Kampfrichter stellen Auch die Jury lehnt sich an die Turnierregeln an. „Aber wir sind nicht ganz so streng“, so Buchler. Jeder Verein kann einen Kampfrichter stellen. Vom TKV treten am 29. Februar zwei Garden, zwei Schautanzgruppen und drei Tanzmariechen beim Wettbewerb an. Und natürlich wollen sie unter den Ersten dabei sein. Die Sieger bekommen Pokale, für die Buchler Spenden sammelt. „Bisher haben wir es immer geschafft, dass alle finanziert werden können“, freut sie sich. Auch vom TKV bekommt das Turnier große Unterstützung. „Alles, was Beine hat, das hilft uns“, sagt Buchler. Selbst die Mitglieder, die im Rentenalter sind, sitzen zum Beispiel an der Kasse. Auch auf die Eltern der TKV-Tänzerinnen sei Verlass, denn Organisation und Turniertag sind ein Kraftakt. Erfahrungsgemäß kommen bis kurz vor Registrierungsschluss immer noch Anmeldungen. Und der TKV kann noch hoffen, dass sich noch Tanzgruppen und Mariechen aus dem Landkreis entschließen teilzunehmen. 18. Unstrut-Hainich-Turnier am 29. Februar, ab 10 Uhr im Sportzentrum, Anmeldungen unter www.uhturnier-tkv-tennscht-helau.de