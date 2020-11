Der Termin für den Röblinglauf ist verschoben. Das teilte die Vereinsvorsitzende, Heike Fritzlar, als Ergebnis von Online-Vorstandssitzung und Mitgliederbefragung mit.

Der Lauf, der größte Kinderlauf Thüringens und der zweitgrößte Firmenlauf, sollte in seiner 17. Auflage am 30. April ausgetragen werden. Der Termin sei nicht zu halten, so Fritzlar. „Wir hoffen, dass wir am 9. Juli einen realen – keinen virtuellen -- Lauf durchführen können, auch wenn wir die Bedingungen aktuell nicht kennen.“ Das Anmeldeportal für den Röblinglauf wird deshalb auch später als in der Vergangenheit – da war es die Silvesternacht – öffnen. „Wir setzen alles daran, weiterhin mit den Teilnehmern, Freunden und Unterstützern stark zu sein für die Thüringer Kinderhospizarbeit.“ Dort fließen alljährlich der Erlös und viele Spenden.,

In diesem Jahr hatte der Lauf wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfinden müssen – mit 261 statt 4000 Startern.