Teure Heiligenfigur aus Kirche gestohlen - Mann mit Holzlatte geschlagen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei seit Mittwochabend gegen einen Unbekannten. Der Mann ging gegen 19.45 Uhr die Brückenstraße in Großengottern entlang und warf mehrere Baustellenbegrenzungen um. Als ein 45-Jähriger ihn darauf ansprach, kam es zur einer Auseinandersetzung. Der Unbekannte griff sich eine Holzlatte und soll dem Opfer damit auf den Kopf geschlagen haben. Der 45-Jährige kam ins Krankenhaus, der Angreifer flüchtete.

Teure Heiligenfigur aus Kirche gestohlen

Eine Heiligenfigur im Wert von mehreren Zehntausend Euro haben noch unbekannte Täter aus dem Haus der Kirche am Kristanplatz gestohlen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat zwischen dem Himmelfahrtstag, 21. Mai, und Donnerstag, 28. Mai.

Wie der für die Gemeinde Divi Blasii/St. Nicolai zuständige Pfarrer Teja Begrich auf Nachfrage unserer Zeitung sagte, handelt es sich bei der mittelalterlichen Holzfigur um einen Andreas mit einem Andreaskreuz. Er stand im Marienzimmer.

Anzeigen gegen Autofahrerin

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wird gegen eine 25-Jährige ermittelt. Sie war in der Nacht zu Donnerstag mit ihrem Skoda in Hüpstedt unterwegs. Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Polizisten die Autofahrerin in der Mühlhäuser Straße. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand.

