Thalia eröffnet Filiale in Mühlhäuser Innenstadt

Mühlhausen. Die Reaktionen der drei Mühlhäuser Buchhändler reichen von gelassen bis besorgt. Es habe sogar ein Übernahmeangebot der Buchhandlungskette Thalia gegeben.

Auf dem Mühlhäuser Steinweg soll Ende August eine weitere Buchhandlung eröffnen. In die Räume des ehemaligen Albrechts Erlebnishauses zieht eine Filiale der Buchhandlungskette Thalia ein. Die Reaktionen der drei alteingesessenen Mühlhäuser Buchhändler sind gemischt, reichen von Gelassenheit angesichts eigener Alleinstellungsmerkmale bis zur Sorgen vor einem Machtkampf mit dem Branchenriesen.

„Die zentral gelegene Fußgängerzone von Mühlhausen ist ein sehr attraktiver Standort für unsere neue Buchhandlung“, erklärt Thalia-Vertriebsdirektor Dennis Book. Neben dem breiten Angebot in der „Welt der Bücher“ solle mit der neuen Buchhandlung auch ein kultureller Treffpunkt geschaffen werden. Für Thalia sei das auch ein Beitrag zu einer lebendigen Innenstadt Mühlhausens. Das sind wohlklingende Worte in der Presseerklärung des Unternehmens.

Matthias König vom Buchhaus König in direkter Nähe am Steinweg hält die Ansiedlung dagegen für „absolut sinnlos“. Er spricht von einen Verdrängungswettbewerb. Im Buchhandel tobe ein Machtkampf, an dem auch Thalia beteiligt sei.

Angestammter Laden bekommt ein Übernahmeangebot

Mühlhausen sei mit drei inhabergeführten Buchhandlungen, die laut König ein gutes Miteinander pflegen, und deren Angebot völlig ausreichend aufgestellt. Thalia habe der Familienbuchhandlung sogar ein Übernahmeangebot gemacht, so König. Ziel sei es wohl gewesen, das Sortiment abzustimmen. König empfindet das als dreist. Die Situation im Buchhandel sei schwieriger geworden. Nun werde es so kommen, dass sich ein vierter Anbieter in Mühlhausen die Umsätze mit den lokalen Anbietern teilt.

Wo sich früher Albrechts Erlebnishaus befand, zieht nun Thalia ein. Foto: Alexander Volkmann

Das Buchhaus König bleibt flächenmäßig das größte der Stadt. Das Angebot erstreckt sich über drei Etagen. König verweist auf die Qualifikation der Mitarbeiter. Der Onlineshop werde seit Jahren sehr gut angenommen.

Dass Thalia seine Marktmachtstellung ausbauen will, ahnt auch Buchhändlerin Heike Strecker. Sie wisse von Kollegen aus vergleichbar großen Städten, dass Thalia dort wohl auf eine Marktbereinigung abziele und lokale Buchhändler in die Knie zwinge.

Mit verschiedenen Standbeinen sieht sie ihr Geschäft aber gut aufgestellt. Dazu gehört das Café und ein regelmäßiges kulturelles Angebot. Für das Konzept erhielt die Buchhandlung den Deutschen Buchhandlungspreis 2021. Auch das Sortiment unterscheide sich von den großen Ketten. Hier stehen nicht nur die Bestseller im Regal. „Wir wollen unsere Kunden überraschen“, sagt Heike Strecker. Schöne, reich bebilderte Kinderbücher gehören dazu. Wie bei ihren Kollegen ist die Leseförderung ein Schwerpunkt.

Zum Welttag des Buches lädt Michael Niklas regelmäßig in seine Buchhandlung in der Mühlhäuser Röblingstraße. Hier sind Jahrhunderte-alte Bücher zu bestaunen. Von seinen Kunden höre Niklas oft, wie sehr sich sein Sortiment von dem der Mitbewerber abgrenze. Er sieht die Ansiedlung des neuen Geschäftes gelassen. Seit 31 Jahren gibt es seine Buchhandlung. „Wir haben sehr viel gute Literatur“, sagt Niklas, und meint neben den Klassikern die sogenannten Longseller, die bereits in mehreren Auflagen erschienen sind – etwa der Roman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann. Mit dem Angebot an Sachbüchern, vor allem zum Orient und zum Nahen Osten, und Schulbüchern habe man zudem ein festes Standbein.

Bücherbestellungen über Nacht sind in allen Buchläden der Stadt schon jetzt möglich, teilweise auch mit Versand nach Hause. Die Ladenfläche für Thalia am Steinweg wird gerade umgebaut. Vier Mitarbeiter sollen auf 300 Quadratmeter ein vielfältiges Sortiment und Beratung anbieten, heißt es.

Handelskette verfügt über zehn Filialen in Thüringen

In Thüringen ist die bundesweit aktive Kette aktuell mit zehn Buchhandlungen vertreten, darunter in Eisenach, Jena und Weimar. Die neue Filiale in Mühlhausen werde künftig ein klassisches Vollsortiment mit einem Schwerpunkt auf Unterhaltung sowie Kinder- und Jugendbücher bieten, so das Unternehmen. Auch Spiele sowie Deko- und Geschenkartikel werden angeboten.

Ende vergangenen Jahres hatte Unternehmer Jürgen Albrecht nach 30 Jahren Selbstständigkeit sein Geschäft am Steinweg geschlossen. Seitdem stehen die Räume leer. Besonders bei älteren Mühlhäuserinnen und Mühlhäusern war sein Erlebnishaus beliebt.