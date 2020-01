Tradition und Innovation

Speziell die Schüler aus vierten Klassen im Unstrut-Hainich-Kreis und ihre Eltern wurden mit dem Tag der offenen Tür am Samstag in Lengenfeld unterm Stein angesprochen. Ein weiterer Tag für die Familien potenzieller neuer Fünftklässler aus dem Eichsfeldkreis steht in der Woche darauf noch an.

Dass die Schule ständig ihr Bildungsangebot verbessert, davon konnte Detlef Dorl ein überzeugendes Bild abgeben. In warmen Farbtönen wurde der Musikraum im Anbau jetzt renoviert. Der PC-Raum sei als nächstes dran, sagte der stellvertretende Schulleiter. Im Entstehen ist im Eingangsbereich zurzeit die Englisch-Bibliothek mit Sitzecke. Die Wände dort wurden gerade in Blau frisch gemalert, Regale werden nun aufgebaut. Nach Freigabe der Haushaltsmittel würden dann Projektionsbildschirme angeschafft. „Die ergänzen das Tafelbild.“

Für die schnellere Verbreitung schulinterner Informationen seien digitale schwarze Bretter bereits angeschafft. „Dadurch wird auch das Papiereinsparen in der Schule erleichtert.“ Mit der Bitte um schnellstmöglichen Anschluss an schnelles Internet wandte sich Detlef Dorl erneut an die Politik.

Die jetzige Bläserklasse des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums präsentierte am Tag der offenen Tür ihr Können Foto: Michael Fiegle

Die Basis des Unterrichtsmodells orientiert sich jedoch an seinen Qualitätsstandards und Traditionen. Seit Jahren ist das Käthe-Kollwitz-Gymnasium Unesco-Schule, seit 2019 sogar Unesco-Projekt-Schule. Im Herbst erst habe man in diesem Rahmen das Hauptprojekt zur nachhaltigen Gestaltung der Bildung begonnen. Das Gymnasium ermögliche nun auch einer Schülerin aus dem äthiopischen Addis Abeba den Besuch einer Schule, Schulkleidung und drei Mahlzeiten täglich. Im Dezember habe sich die Schule bei „Lesen für Unicef“ beteiligt und damit stolze 1500 Euro Spendenmittel zusammen bekommen, berichtete Annett Stolberg. Sie tritt jetzt in die Fußstapfen von Karin Lauberbach als Unicef-Koordinatorin.

Die Hälfte der Spendensumme unterstützt ein Bildungsprojekt in Madagaskar, die andere dient der Einrichtung der Englischbibliothek.

Einen weiteren Spendenscheck überreichten die Schüler des KKG jetzt dem Kinder-Hospiz Tambach-Dietharz. Das Geld erwirtschafteten sie mit eigenen Ideen ebenfalls vor Weihnachten. Das Gymnasium zählt damit zu den Thüringer „Schulen mit Herz“.

Das Herzstück der Schule jedoch bildet das Dalton-Konzept, das das selbstständige Erarbeiten von Wissen und die Projektarbeit fördert. Einige dieser Projekte führen regelmäßig auch zu den Regional- und Landeswettbewerben von „Jugend forscht“. Zu den Traditionen der Schule gehören neben dem ein Mal im Jahr stattfindenden Kunsttag, auch das jährliche Ski-Lager in Vals in Südtirol, die Sprachreise der Neuntklässler nach Bournemouth in Süd-England, ein Theatertag in der Sporthalle mit dem White Horse Theatre aus London und der einwöchige Segeltörn der 10. Klassen auf dem Niederländischen Ijsselmeer.

Seit sieben Jahren schon besteht die Bläserklasse. Dort erlernen die Fünft- und Sechstklässler ein Instrument und musizieren im Orchester. Auch dieses Angebot traf am Tag der offenen Tür wieder auf viel Interesse bei Eltern und Kindern.