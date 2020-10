„Da steht sie endlich... Genau wie Papa Röbling es geplant hat. Ich erinnere mich, dass er mir von dem ersten Modell erzählt hat, das er gebaut hat in seiner Heimatstadt Mühlhausen in Deutschland.“

Das sagte Emily Warren Roebling, die Schwiegertochter des Konstrukteurs Johann August Röbling (1806-1869), bei der feierlichen Einweihung der Brooklyn Bridge. Dabei handelt es sich um die sogenannte Aufmachungsszene einer sechs Seiten umfassenden Bildfolge in der Rubrik „Schatztruhe“ einer amerikanischen Comic-Zeitschrift aus dem Jahr 1967.

Der Zeichner F. E. Crandall nimmt in dem Comic die Fertigstellung des „Achten Weltwunders“, von John Roeblings Brooklyn Bridge, am 24. Mai 1883 für einen Rückblick zum Anlass. Zu dem denkwürdigen Ereignis hatten sich damals eine Million Menschen am East River in New York mit Präsident Chester A. Arthur und Gouverneur Grover Cleveland versammelt. Der Zeichner widmet sich in nachdenklicher Form Leben und Wirken des „Künstlers in Stahl und Granit“, der sich schon mit 14 Jahren für das Bauen interessierte.

Preußische Polizei verfolgt die Ausreisenden

Als Johann August seinem Vater das Zertifikat als Baumeister vorgelegt hatte, meinte die Mutter: „Wir müssen irgendwie das Geld finden, um dich für weitere Studien nach Berlin zu schicken!“ Bereits drei Bildszenen weiter sitzen Johann August, dessen Bruder Carl sowie Johann Adolphus Etzler zusammen an einem Tisch, um Pläne für eine Auswanderung zu schmieden. „Hier gibt es keine Zukunft. Lass uns nach Amerika gehen, wo die Möglichkeiten sind“, sagte Johann August Röbling.

Eine nächtliche Szene in der Mühlhäuser Altstadt dokumentiert schließlich, wie die Ausreisewilligen damals von der preußischen Polizei verfolgt worden sein müssen.

Im Mai 1831 ging es dann über Bremen mit dem Schiff nach Amerika. Nach dem Bau der Niagara-Brücke, die den Thüringer weltberühmt gemacht hatte, fragte Johann August dann 1865 seinen Sohn Washington August wie auf einer Standesamt-Szene: „Nun mein Sohn, jetzt wo die Kriege vorbei sind und du geheiratet hat, was wirst du tun?“ Und in jenem Moment war auch schon das große Projekt über den East River von Brooklyn nach New York geboren.

Roman beschreibt Bau und Planung der legendären Brücke

Das vorletzte Bild des Comics dokumentiert den Unfall vom 6. Juli 1869, an dessen Folgen Johann August zwei Wochen später starb. Ein letztes Motiv zeigt die Brücke mit den Zeilen „Sie steht heute so schön und stark wie immer. Eine bleibende Hommage an diesen Künstler in Stahl und Granit!“

Um Bau und Planung der legendären Brücke zwischen Brooklyn und Manhattan von Johann August Röbling dreht sich auch ein 2018 in den USA von Peter J. Tomasi und Sara Duvall veröffentlichter 200-seitiger illustrierter Roman. Bei den in den Vereinigten Staaten sehr populären Graphic Novels handelt es sich um Comics in Buchform.

Mehrfach widmete sich übrigens auch die zwischen 1955 und 1991 herausgegebene DDR-Comic-Jugendzeitschrift „Atze“ in der Serie „Pats Abenteuer“ mit Zeichnungen von Harry Schlegel Themen in und um Mühlhausen, erinnert der Stadtchronist Bernd Mahr. Darin kamen auch die Architekten Johann August Röbling sowie Friedrich August Stüler (1800-1865) vor.