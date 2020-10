Traktor geht plötzlich in Flammen auf – Landstraße bei Heyerode stundenlang gesperrt

Ein Traktor ist am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Heyerode und Oberdorla offenbar wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Fahrer plötzlich Flammen bemerkt, die sich unterhalb seines Fahrzeuges entwickelten.

Der Mann habe es noch rechtzeitig geschafft, den Traktor zu verlassen und sei unverletzt geblieben.

Die Feuerwehr löschte den Brand und reinigte die Fahrbahn. Die Straße war für den Einsatz bis circa 21.30 Uhr gesperrt.

Weitere Meldungen der Polizei