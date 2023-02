Detlef Gaidzik, Präsident des Schützenvereins „Drei Türme“ in Bad Langensalza, nimmt ebenfalls am Supercup der Trapschützen teil.

Trapschützen tragen erste Supercup-Runde in Bad Langensalza aus

Bad Langensalza. Der Bad Langensalzaer Schützenverein „Drei Türme“ war Gastgeber für die erste Runde im Supercup, der insgesamt fünf Wettkämpfe umfasst.

Die Thüringer Trapschützen tragen derzeit ihren Supercup aus. Für den ersten Wettbewerb war am vergangenen Wochenende der Schützenverein „Drei Türme“ in Bad Langensalza Gastgeber. 63 Schützen aus der Region und den umliegenden Kreisen nahmen teil.

Die Trap-Trophy ist ein Rundenwettkampf, so Detlef Gaidzik, Präsident des Schützenvereins „Drei Türme“. Dieser umfasst fünf Wettkämpfe. Es gibt jeweils eine Einzel- und eine Mannschaftswertung. Nach der ersten Runde liegt der Schützenverein aus Eschenbergen im Landkreis Gotha vorn.

Der nächste Wettkampf findet am 11. März in Seebergen statt. Bei der letzte Runde am 15. April ist dann Wechmar Gastgeber für den Supercup.