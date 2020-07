Dem Leerstand in Bad Langensalza will das Projekt Leergut-Agenten entgegenwirken.

Bad Langensalza. Das Projekt zu leerstehenden Gebäuden in Bad Langensalza geht weiter.

Treffen der Leergut-Agenten in Bad Langensalza

Zum zweiten Treffen lädt das Projekt „Leergut-Agenten“ in Bad Langensalza. Es beginnt am 22. Juli um 18 Uhr beim Türmchenbäcker am Steinweg 18.

Wie die Initiatoren, Thomas Kühmstedt und Silvio Hellmundt von der Wählergemeinschaft WIR mitteilen, gebe es einen Rundgang im Objekt. Danach wolle man eine mögliche Nutzung oder Vermarktung diskutieren. Auch ein Positionspapier zu den Leergut-Agenten werde vorbereitet.

Im September 2019 wurde das Projekt ins Leben gerufen. Ziel ist es, Informationen zu leerstehenden Gebäuden zusammenzutragen und aufzubereiten. Dazu soll ein Computerprogramm vorgestellt werden. Die Gemeinschaft der Leergut-Agenten soll Kauf-Interessenten auch beraten, etwa zu Fördermöglichkeiten. Man wolle mit Stadt und Innenstadt-Initiative zusammenarbeiten.

Im Januar hieß es, man müsse noch Datenschutz-Aspekte klären. Dann kam die Zwangspause wegen Corona. Auch zum Treffen am 22. Juli gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.