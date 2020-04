Mit dieser Darstellung wird an den Überfall auf Mühlhausen am 7. April 1251 erinnert.

Troja in Mühlhausen

Am 7. April 1251 versuchten die Grafen von Hohnstein und von Regenstein mit einer List die Stadt Mühlhausen einzunehmen. Auf Pferdewagen, versteckt unter Getreidesäcken, ließen sich einige ihrer Männer in voller Bewaffnung in die Stadt schmuggeln und versuchten, von innen die Tore zu öffnen, um ihre Kumpane, die vor der Stadt warteten, einzulassen. Der Überfall misslang, weil die Eindringlinge rechtzeitig entdeckt wurden, bevor sie ihr Vorhaben umsetzen konnten. Bis zur Reformation wurde dieses Sieges mit einer jährlichen Spende des Stadtrates an die Armen gedacht.

