Trompetensoli sonntags um halb elf

Die Turmbläser sind auf der Suche nach Geldgebern. Etwa 1200 Euro pro Jahr braucht es, um den Musikern, die alle von auswärts kommen, den Aufwand zu entschädigen. Torsten Müller, Lehrer an der Kreismusikschule, und seine Turmbläser sind Ende 2017 unter das Dach des Fördervereins der Freunde der Kreismusikschule geflüchtet, als die Finanzierung des Turmblasens auf der Kippe stand. „Als Förderverein sind wir immer auf der Suche nach Unterstützern für dieses Projekt – bei Stiftungen, Stadt und Landkreis, privaten Sponsoren“, sagt Vorstandsmitglied Manfred Eck. Zum Weihnachtsmarkt waren die Turmbläser, vertreten durch Max Eichholz und Linus Siebrand, am Stand der Stadt-SPD zu hören. Die will ihrerseits den Erlös des Glühwein- und Punschverkaufs unter den drei populärsten Vereinen der Stadt aufteilen. Elf hatte der Ortsverband dazu ausgewählt. Auch den Förderverein der Kreismusikschule. Das Geld soll zum SPD-Neujahrsempfang am 21. Januar übergeben werden. Bereits jetzt steht fest: Für die Musikschule gibt es einen Sonderpreis.

Seit 2018 spielen die Turmbläser sonntags, immer um 10.30 Uhr, ausschließlich von der Marienkirche. Zuvor waren sie auch am Rabenturm zu hören, dort aber blieb die Zahl der Zuhörer überschaubar. Turmblasen hat in Mühlhausen lange Tradition. 1951 wurden die Mühlhäuser Musiktage damit eröffnet. Der Posaunenchor der Petri-Gemeinde hat danach immer wieder für Einheimische und Gäste aus luftiger Höhe gespielt. Seit vielen Jahren gehört das Turmblasen von der Marienkirche auch zur Stadtkirmes. 2014 wurde das Spiel wieder ins Leben gerufen. Mit Rita Schmerbauch aus Struth gibt es seit dem vergangenen Jahr auch eine Turmbläserin. Zu viert können sich die Musikschüler derzeit abwechseln. Seit Jahren ist Max Eichholz aus Treffurt dabei, ebenso Moritz Vogt aus Eigenrode und seit diesem Herbst Linus Siebrand. Der Neuntklässler des Gymnasiums Dingelstädt kommt aus Bickenriede. An diesem Sonntag, dem vierten Advent, aber haben die Schüler Pause: Für sie übernehmen um halb elf Thomas Mülverstedt, Bernd Faupel und Holger Strüber.