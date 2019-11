Über eine Million Euro für neue Wasserleitung bei Mühlhausen

Polier Norbert Diete und Matthias Apel (rechts), Werkleiter des Zweckverbandes Trinkwasser Mühlhausen und Unstruttal, an der Baustelle am Abzweig Dachrieden.

Wegen des Baus der künftigen Ortsumfahrung Mühlhausen sind neben der Verlegung der Gasleitungen und der Erhöhung der Strommasten auch Veränderungen im Trinkwassernetz nötig. Die jetzigen Kreuzungsbereiche der B 247 an den Abfahrten Dachrieden und Lengefeld werden mit der Anbindung an die neue Ortsumfahrung großflächig ausgebaut. Doch in diesem Gebiet befinden sich gleich mehrere wichtige Versorgungsleitungen, die etwa 15.000 Einwohner in Ammern und weite Teile Mühlhausens mit Trinkwasser versorgen.