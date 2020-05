Überdachung für Biergarten am Nottertal in Körner montiert

Vor gut zwei Jahren entstand die Idee von Nottertal Pächter Mike Haupt und der Gemeinde Körner, eine großzügige Überdachung am Gasthaus zu errichten. In den vergangenen Tagen wurde die Holzkonstruktion montiert, dass Sicherheitsglas soll spätestens zu Pfingsten auf dem Dach sein. Bürgermeister Matthias Niebuhr (parteilos) machte sich für eine Förderung durch das Leaderprojekt stark. Die Kosten von gut 30.000 Euro werden zu 55 Prozent gefördert, den Rest teilen sich Gemeinde und Wirt. „Ich freue mich, dass wir am Donnerstag zu Himmelfahrt unsere Gastwirtschaft wieder aufnehmen. Auch wenn das Glasdach noch fehlt können sich es die Gäste in unserem Biergarten gemütlich machen, natürlich mit genügend Abstand“, sagt Wirt Mike Haupt.