Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen am Mühlhäuser Bastmarkt.

Mühlhausen. Nach einem Zusammenstoß am Freitagmittag am Bastmarkt kamen drei Menschen ins Krankenhaus.

Unfall mitten auf der Kreuzung am Mühlhäuser Bastmarkt

Drei Menschen wurden nach einem Verkehrsunfall am späten Freitagvormittag ins Krankenhaus gebracht. Auf der Kreuzung Bastmarkt/Wanfrieder Straße/Brunnenstraße stießen gegen 11.30 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Betriebsstoffe liefen aus, welche die Feuerwehr binden musste. Wie es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, müsse die Polizei erst ermitteln, hieß es. Die regelte den Verkehr auf der Kreuzung per Hand und musste dabei auch die aus Richtung Innenstadt kommenden Linienbusse an der Unfallstelle vorbeimanövrieren.