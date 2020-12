Unstrut-Hainich-Kreis: Berufsschüler helfen in Heimen und Kita aus

85 Schüler der kreiseigenen Berufsschule sind seit dieser Woche ungeplant statt auf der Schulbank in der Praxis. Sie werden Altenpfleger, Erzieher, Gesundheits- und Krankenpfleger, Notfallsanitäter und sollen jene Lücken stopfen, die die Corona-Pandemie in den Pflegeeinheimen, in den Krankenhäusern, bei den Rettungsdiensten und in den Kindergärten gerissen hat. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Insgesamt profitieren laut Landratsamt 42 Träger von diesem Einsatz – darunter 29 im Bereich Erziehung, acht in der Altenpflege. Laut Landrat Harald Zanker (SPD) habe die Verwaltung das Gespräch mit dem Leiter des Berufsbildungscampus, Jens Ritter, gesucht. Die angesprochenen Klassen hätten sich bereit erklärt auszuhelfen. Der Ablauf an der Schule lässt sich nur organisieren, wenn Klassen komplett in die Praxis wechseln – mit Ausnahme des dritten Lehrjahres der Notfallsanitäter. Deren Klassen werden mit Schülern aus ganz Thüringen gespeist. „Dort ziehen wir für die Schüler aus unserem Landkreis das Pflichtpraktikum vor. Den Schulstoff holen sie dann nach, wenn die anderen ins Praktikum gehen, so dass ihnen auch vor der Prüfung kein Nachteil entsteht“, sagt Ritter. Die ersten Rückmeldungen, die er erhalten hat, seien sehr positiv gewesen – von den Schülern ebenso wie von den Einrichtungen. „Wir als Schule können stolz darauf sein, dass man bei einem solchen Notfall an uns denkt und uns für fähig hält auszuhelfen.“ Das die ungeplanten Praktika der Schule organisatorischen Mehraufwand bescheren, verhehlt Ritter nicht – beim Lehrereinsatz im Frühjahr. Für sechs Wochen, bis Anfang Januar, sollen die jungen Leute aushelfen. Denn in den Heimen, auf den Stationen, auf den Rettungswagen und in Kindergärten ist zwar noch kein Notstand ausgebrochen, doch sei es schwer, den Mitarbeitern zwischen den einzelnen Diensten auch mal ein paar Tage zum Verschnaufen zu bieten. „Gern hätten wir auch in den Schulhorten ausgeholfen, auch dort gibt es Bedarf, doch wir als Schule haben einfach keine Schüler mehr, um auch diesen Bedarf abzudecken“, sagt Schulleiter Jens Ritter. Das bestätigt auch Zanker: „Wir könnten die doppelte Zahl Schüler einsetzen.“ Die dünne Personaldecke in vielen Einrichtungen begründet Zanker mit dem Blick auf die Quarantänezahlen. 1200 Menschen können derzeit nicht zur Arbeit – oder in die Schule – gehen. „Die Hälfte davon kommt aus dem medizinischen und dem Pflegebereich oder der Pädagogik“, meint der Behördenleiter. Ende der vergangenen Woche seien die nun aushelfenden Schüler auf Corona getestet, anschließend sind in die Hygienekonzepte ihrer Einrichtungen integriert worden, um keine Infektionen einzuschleppen. Ganz einfach sei es nicht gewesen, die „Task Force“, die schnelle Eingreifgruppe, für die Einrichtungen zu organisieren. „Da steckt eine Woche Arbeit drin“, sagt Landrat Harald Zanker. Denn viele Schüler wie angehende Pfleger und Notfallsanitäter sind durch Kooperationsverträge an feste Einrichtungen gebunden.