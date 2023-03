Unstrut-Hainich-Kreis: Ein Pferd im Schlafzimmer

Susan Voigt schreibt über nächtliche Geräusche, die zu denken geben. Die sind zwar nicht anstößig, aber auf jeden Fall befremdlich.

Dass es nachts in der Nachbarschaft mal blökt, bellt oder kräht, daran habe ich mich gewöhnt. Auch, dass ich beim Aufstehen ab und an über wild in der Gegend liegende Katzen stolpere, ist zur Normalität geworden.

Jetzt aber gibt es etwas Neues. Seit Kurzem wiehert es in unserem Schlafzimmer. Neulich morgens klopfte es an der Tür und meine Tochter kam schnalzend mit ihrem Pferd hereinspaziert.

Keine Sorge, wir halten keine Pferde im Haus. Dieses Tier besteht vornehmlich aus Stoff und Presspappe. Es ist aber so groß, dass das Kind problemlos darauf sitzen kann. Aus mir unerfindlichen Gründen wurde das Pferd nun also ins Schlafzimmer verfrachtet und am Nachttisch angebunden.

Da steht es nun und weiß vermutlich selber nicht warum. Ab und an macht es seinem Ärger Luft. Eigentlich wiehert es nur, wenn man einen kleinen Knopf im Ohr drückt. Dass das Stofftier jetzt aber auch einfach so, ohne Ohr und mitten in der Nacht los schnaubt, gibt mir zu denken. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen Futter und Wasser bereitstellen.