Am 24. Oktober ist der Tag der Bibliotheken. Üblicherweise ist das ein Anlass für Lesungen und Veranstaltungen, auch im Unstrut-Hainich-Kreis. Seit dem Jahr 1995 lenkt dieser Tag jährlich Aufmerksamkeit auf Bibliotheken und ihr Angebot. Aufgrund der Corona-Pandemie kann in diesem Jahr jedoch nichts dergleichen stattfinden.

„Corona war wirklich einschneidend“, sagt Helge Wittmann vom Stadtarchiv Mühlhausen. „Eine Bibliothek ohne Menschen ist einfach nicht richtig.“ Sechs Wochen lang waren alle Bibliotheken geschlossen, der Zugang zu Büchern sollte aber trotzdem noch sichergestellt bleiben.

Bibliotheken haben eine Jahrtausendalte Geschichte

Per Telefon oder E-Mail konnten in Mühlhausen Bücherlisten erstellt werden, die dann von den Bibliothekarinnen zusammengesucht, verpackt und für die Abholung bereitgestellt wurden. „Manche Kunden haben auch angerufen und gesagt: Sie wissen doch, was ich gerne lese, suchen Sie mir was aus“, erzählt Dagmar Klein, Bibliothekarin in der Mühlhäuser Stadtbibliothek. „Da entstehen echt persönliche Bindungen.“

Bibliotheken haben eine Jahrtausendalte Geschichte. Die Ägypter nannten sie Lebenshäuser, sie waren Orte der Lehre, Forschung und natürlich der Bewahrung von Schriften. Auch heute sind Bibliotheken mehr als nur eine Dienstleistung für die Buchausleihe.

„Eine Bibliothek ist ein sehr wichtiger Raum in einer Stadt“, meint Martina Möschl von der Bad Langensalzaer Stadtbibliothek. „Das ist nicht nur ein Ort, wo Bücher über den Tresen wandern. Hier gibt es Medienvielfalt und eine Atmosphäre des Wohlfühlens. Die Menschen können sich zum Gespräch treffen, für Bildung und Kultur.“ Es sei wichtig, dass die Leihgebühren für alle bezahlbar seien, so Möschl: „Es gibt ein Grundrecht auf Bildung.“

Martina Möschl leitet die Stadtbibliothek in Bad Langensalza. Foto: Flora Hallmann

In Schlotheim sind die Zeiten des florierenden Bibliotheksbetriebs scheinbar vorbei. „Es ist ein trauriger Niedergang“, sagt Roswitha Thiele. Sie leitet die Bibliothek – ehrenamtlich, denn Geld ist keins mehr da. Seit 2011 gibt es keine finanzielle Unterstützung von der Gemeinde mehr, 2015 musste die Bibliothek in kleinere Räume umziehen. „Wir sind jetzt in einer 2-Zimmer-Wohnung“, erklärt Thiele resigniert. „Im Schlafzimmer stehen die Kinderbücher, in der Wohnküche ist der Erwachsenenbereich, und mein Arbeitszimmer ist in der Besenkammer.“

Sie selbst geht auf die 80 zu. „Ich mache das hier jetzt noch, solange meine Gesundheit es zulässt, aber danach müssen wir wohl schließen.“ Leser gibt es nicht mehr viele, momentan nicht mehr als 20. „Dabei haben wir einen wirklich gut durchdachten Bestand, vor allem im Kinderbereich,“ sagt Thiele.

Viele Leser auf Onleihe umgestiegen

„Die Diskussion, ob Bibliotheken noch zeitgemäß sind, gibt es schon lange“, so Wittmann vom Mühlhäuser Stadtarchiv. „Aber das Fernsehen hat das Radio nicht verdrängt, und so werden auch Online-Angebote Bücher nicht verdrängen. Bibliotheken müssen sich eben verändern und den neuen Bedürfnissen anpassen.“

Während der Corona-Krise sind viele Menschen auf die sogenannte Onleihe um gestiegen, also das Online-Angebot an elektronischen Büchern, den eBooks. Für Kinder gibt es Tonie-Figuren, eine neue Art, Hörbücher zu hören. Manche Dinge verändern sich aber nicht: In Bad Langensalza seien Krimis nach wie vor ein Dauerbrenner, meint Martina Möschl. „Familiengeschichten und Bücher über das Zeitgeschehen, also zu Parteien und Strömungen, werden auch viel gelesen.“ Früher seien naturwissenschaftliche Bücher beliebt gewesen. „Heute können die Leute aber ja viel auch einfach im Internet nachschauen, da ist der Bedarf an Sachbüchern nicht mehr so groß“, so Möschl. Aber: „Bibliotheken wird es immer geben.“