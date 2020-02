Unstrut-Hainich-Kreis hat die kleinsten Schulklassen im Land

Der Unstrut-Hainich-Kreis schneidet bei statistischen Vergleichen öfters nicht besonders gut ab. Erst Anfang des Jahres kürte das Magazin Focus Money „die erfolgreichsten Regionen Deutschlands“. Der Landkreis erreichte am Ende Platz 366 von 374. Doch sind solche Rankings meist nur bedingt aussagefähig, je nachdem, welche Daten betrachtet und wie sie gewichtet werden.

Eine direkte Gegenüberstellung für Thüringen ermöglicht dagegen das Jahrbuch „Thüringer Landkreise im Vergleich 2019“, dass das Landesamt für Statistik vor kurzem herausgegeben hat. Es listet Daten für die 17 Kreise und sechs kreisfreien Städte auf. Wo rangiert der Unstrut-Hainich-Kreis im Direktvergleich vorne, wo hinten?

Dünn besiedelt: Platz 6 erreicht der Kreis bei der Fläche – und ist mit 980 Quadratkilometern einer der größten im Land. Spitzenreiter ist hier der Wartburgkreis (1307). Bei der Einwohnerzahl wird für den Unstrut-Hainich-Kreis Platz 8 notiert, bei der Bevölkerungsdichte resultiert aus beiden Werten Rang 14.

Beim Ausländeranteil erreicht der Unstrut-Hainich-Kreis 3,6 Prozent und damit Platz 13. Wobei der Wert seit 2010 weniger stark stieg als in vielen anderen Kreisen. Den höchsten Anteil an Ausländern hat Jena (9,6 Prozent), bei den Kreisen ist es Gotha mit 6,2 Prozent.

Geburtenstark: Nur im Eichsfeld und in den kreisfreien Städten werden mehr Kinder je 1000 Einwohner geboren als im UH – Platz 7. Bei den Todesfällen je Einwohner liegt er dagegen auf Rang 12. Der Saldo ist im Kreis wie fast überall negativ. Nur in Jena gibt es mehr Neugeborene als Todesfälle. Beim Saldo der Zu- und Wegzüge, dem zweiten Standbein der Bevölkerungsentwicklung, konnte der Kreis 2018 ein ganz leichtes Plus verbuchen (24 Personen) und liegt damit im Mittelfeld. Insgesamt reicht es bei der Bevölkerungsentwicklung nur für Platz 15.

Arbeitslosigkeit ist anhaltend hoch

Bei der Arbeitslosigkeit lieg der Unstrut-Hainich-Kreis fast am höchsten: 2018 stand er landesweit auf Platz 3. Seitdem ist die Quote auf nun 7,2 Prozent gesunken. Damit rangiert der UH hinter dem Kyffhäuserkreis (8,8 Prozent), Gera (8,5) Nordhausen (7,4) und dem Altenburger Land (7,2) immer noch weit oben.

Wie produktiv ist die Wirtschaft im Kreis? Darüber gibt das Bruttoinlandsprodukt Auskunft, der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die hier als Endprodukte hergestellt und angeboten werden. Hier erreicht der Kreis umgerechnet auf die Erwerbstätigen nur den viertletzten Platz. Im Mittelfeld liegt der UH dagegen bei den hier hergestellten Waren, die ins Ausland verkauft werden, also der Exportquote (28,5 Prozent); ebenso beim Umsatz je Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe. Überdurchschnittlich viele Beschäftigte gibt es hier im Baugewerbe (Platz 7), der Umsatz je Beschäftigem in dieser Branche erreicht aber nur den drittletzten Platz.

Große Wohnungen: Die Wohnfläche je Wohnung im Unstrut-Hainich-Kreis liegt im Durchschnitt bei 88,3 Quadratmetern – ein Wert, der nur in fünf Landkreisen noch höher ist. Bei der Wohnfläche je Einwohner (47,1 Quadratmeter) liegt der Kreis landesweit auf Platz 9.

Zum Tourismus: Bei den Gästebetten und Ankünften liegt der Unstrut-Hainich-Kreis im Mittelfeld. Jedoch gibt es hier eine überdurchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste (3,4 Tage, viertbester Wert im Land), was vor allem dem Kurtourismus geschuldet ist. Nur im Saale-Holzland-Kreis, im Kreis Hildburghausen und im Wartburgkreis (5,7 Tage, Platz 1) bleiben Touristen länger.

Die kleinsten Schulklassen: Landesweit Spitzenreiter ist der Unstrut-Hainich-Kreis bei der Schülerzahl je Klasse in allgemeinbildenden Schulen. Genau 19 sind es hier. Am Ende der Tabelle steht Jena mit durchschnittlich 20,8 Schülern.

Wie sieht es mit der ärztlichen Versorgung aus? Ende 2018 kamen auf jeden Arzt im Kreis 217 Einwohner – das macht Platz 9 und hinter dem Weimarer Land und Nordhausen sogar Platz 3 der Flächenkreise. Im letztplatzierten Saale-Orla-Kreis waren es 467 Patienten. Bei den Einwohnern je Zahnarzt liegt der Kreis dagegen im hinteren Mittelfeld (1197 Einwohner je Arzt). Schlusslicht ist das Weimarer Land mit 1303.

Schwach schneidet der Kreis ab bei der Steuereinnahmekraft seiner Gemeinden je Einwohner und bei der Verschuldung der Kommunen, ebenfalls je Einwohner – beide Male mit Platz 20 von 23.