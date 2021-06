Unstrut-Hainich-Kreis ist Thüringens Corona-Schlusslicht

Ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim im Unstrut-Hainich-Kreis hat das Sinken der Inzidenz verzögert. Der Leiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung wirbt fürs Impfen. Das verhindert zwar nicht jede Infektion, nimmt ihr aber die Schwere.

Unstrut-Hainich-Kreis. Warum der Unstrut-Hainich-Kreis als letzter Landkreis in Thüringen die Corona-Marke von 50 nahm,

Der Unstrut-Hainich-Kreis ist der letzte Landkreis im Freistaat Thüringen, der die 50-er-Marke nahm. Doch nun greifen auch hier ab Sonntag die gelockerten Regeln.

Der Freitag war der fünfte Werktag nacheinander, an dem der Wert für die Corona-Inzidenz unter der wichtigen Schranke lag. Auch am Samstag notierte ihn das Robert-Koch-Institut bei 35,2. Nach Angaben des Landratsamtes wurden im Laufe des Freitags fünf Neuinfektionen gemeldet, damit sind aktuell 100 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis nachweislich mit Corona infiziert. Sechs werden in einem Krankenhaus behandelt; es gibt keinen schweren Verlauf.

Dass der Unstrut-Hainich-Kreis der letzte Landkreis in Thüringen ist, der diese für Öffnungen, Lockerungen und den teilweisen Wegfall der Testpflicht wichtige Marke nahm, liegt nach Aussage von Sören Lamm, dem Leiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung, an einem Ausbruch in einem Pflegeheim. Dort waren letzte Woche 15 Bewohner und sieben Mitarbeiter als coronapositiv getestet worden - darunter auch geimpfte Menschen. „Das ist nicht ungewöhnlich, darauf müssen wir uns einstellen. Die Impfung hat aber insofern ihre Wirkung bewiesen, dass sie schwere Erkrankungen verhindert hat.“

Die 22 Infizierten aus dem Pflegeheim machen mehr als ein Fünftel der aktuell 100 Infizierten aus. „Ein solcher mittlerer Ausbruch kann in jeder Kommune Deutschlands in den Kliniken und Unternehmen, auch in Schulen aufploppen, davor ist keiner gefeit. Ich sehe im Unstrut-Hainich-Kreis angesichts der bundesweiten Entwicklung, der wachsenden Impfquote und der Witterung den unweigerlichen Trend zum Sinken der Inzidenz“, sagt Lamm und appelliert dennoch zum Einhalten der Hygienemaßnahmen. „Wir haben immer noch eine aktive Pandemie.“

In den vergangenen Monaten habe das Gesundheitsamt „hervorragende Arbeit“ geleistet, auf die er „sehr stolz“ sei. „Wir haben manches besser gemacht als andere Regionen Thüringens und auch die sehr hohen Inzidenzen im Winter in den Griff bekommen.“

Pflegeeinrichtungen - auch die ambulanten - bleiben nach Meinung von Sören Lamm weiter gefährdet. Zum einen kämen immer wieder neue ungeimpfte Bewohner hinzu, Infizierte könnten nicht gleich geimpft werden, und zum Dritten sei die Impfbereitschaft in Pflegeberufen niedriger als in vielen anderen Bereichen. Lamm plädiert fürs Impfen: Bei den Impfstoffen handele es sich um „hervorragende Medizin-Produkte, die sehr wenige Nebenwirkungen aufweisen“.

Neben Pflegeeinrichtungen und Arbeitsstätten seien es Treffen im Privaten, die noch immer zu Infektionen führen. „Ich verstehe die Menschen, dass sie sich treffen wollen. Aber wir sollten noch immer vorsichtig sein.“

Weitere Lockerungen stehen an, wenn der Unstrut-Hainich-Kreis fünf Werktage nacheinander eine Inzidenz von weniger als 35 aufweist.