Unstrut-Hainich-Kreis: Landrat Harald Zanker für 30 Jahre in der SPD geehrt

Unstrut-Hainich-Kreis. Eigentlich wollte er nie wieder einer Partei beitreten. Als SPD-Mann wurde er dann zum jüngsten Landrat Deutschlands.

30 Jahre lang ist Harald Zanker Mitglied in der SPD. Bei einer Versammlung des SPD-Ortsvereins in Mühlhausen wurde er dafür jetzt geehrt.

„Als ich damals aus der SED austrat, habe ich mir geschworen, nie wieder einer Partei beizutreten“, erzählte er. Trotzdem trat er den Sozialdemokraten 1992 bei – und damit später als viele andere Parteimitglieder direkt nach der Wende. 1994 ließ sich Harald Zanker zur Landratswahl aufstellen, weil die SPD ursprünglich einen Kandidaten aus dem Westen vorgeschlagen hatte. „Die Wende war vier Jahre her, das konnten wir selber“, sagte er in einem früheren Interview.

Mit damals 30 Jahren wurde Zanker schließlich zum jüngsten Landrat in ganz Deutschland gewählt und war zudem der einzige SPD-Landrat in Thüringen. Inzwischen ist er thüringenweit auch der dienstälteste Sozialdemokrat in dieser Position.

Den Posten des Staatssekretärs für die Thüringer Gebietsreform lehnt Zanker ab

2017 wurde Zanker für den Posten des Staatssekretärs für die Thüringer Gebietsreform vorgeschlagen. Er wollte erst und lehnte dann doch ab – zugunsten „seines“ Kreises. Der Vorschlag war nicht unumstritten: Lange Jahre stand er wegen der desolaten Kreis-Finanzen in der Kritik, bekam 2014 sogar vom Land einen Zwangsverwalter vorgesetzt – auch dies ein einmaliger Vorgang.

Die Geschäfte des Unstrut-Hainich-Kreises leitet Harald Zanker nun seit 28 Jahren. In zwei Jahren feiert er seinen 60. Geburtstag und gleichzeitig sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Schon mehrfach betonte Harald Zanker, dass er bei der Kommunalwahl 2024 noch einmal antreten will.