Unstrut-Hainich-Kreis verschärft Corona-Regeln ab 16. November

Eine Woche lang war der Vereinssport im Unstrut-Hainich-Kreis für unter 18-Jährige wieder erlaubt, nachdem das Land die Verordnung entsprechend geändert hatte. Mit dem Montag, 16. November, ist das wieder Geschichte. Der Landkreis erlässt eine neue Allgemeinverfügung, die bis zum 6. Dezember gilt und die Corona-Verbreitung eindämmen soll. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Sonntagmorgen wurden 216 mit dem Coronavirus Infizierte registriert. 19 Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Laut Sören Lamm, dem Leiter des Gesundheitsamtes bei der Kreisverwaltung, stieg in den vergangenen zehn Tagen die Zahl der Infizierten durchschnittlich täglich um 20.

Landrat Harald Zanker (SPD) sagte am Sonntagnachmittag: „Kindergärten, Schulen aller Schulformen sowie Heimbetriebe und Mutter-Kind-Einrichtungen geöffnet zu lassen, das hat hohe Priorität. Dort gibt es klare Gruppen- und Klassenstrukturen, die eine Kontaktnachverfolgung ermöglichen und vermeiden, dass Klassen und Gruppen geschlossen werden.“

In Sportgruppen, die in Vereinen trainieren, hingegen würden Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Schulen durchmischt, es komme auch vor und nach dem Training zu sozialen Kontakten.

Dass gerade diese Maßnahme viele Kritiker auf den Plan rufen werde, dessen ist sich Zanker bewusst. Dennoch könne die Maßnahme helfen, das Infektionsgeschehen im Landkreis zu beruhigen. Er verweist auf die Fürsorgepflicht gegenüber Älteren und vorbelasteten Menschen. Ziel müsse es auch sein, Dienstleistungen wie Müllabfuhr und Stromversorgung aufrecht zu erhalten.

Im Unstrut-Hainich-Kreis lassen sich die Infektionen inzwischen nicht mehr auf bestimmte Einrichtungen, Orte, Veranstaltungen und Altersgruppen zurückführen. Die Fälle haben sich mittlerweile über den gesamten Landkreis verteilt; die höchsten Werte weisen die Städte Mühlhausen und Bad Langensalza auf. Zudem verdoppelte sich zwischen dem 4. und dem 15. November die Zahl der Menschen in Quarantäne auf 741 Menschen.

Ab Montag wird auch die Maskenpflicht ausgeweitet. Mund-Nasen-Schutz – Visiere und Schilde allein reichen nicht – ist zu tragen, wenn öffentliche Gebäude mit Publikumsverkehr, wie Behörden, betreten werden, man sich in Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben aufhält, in Praxen und Salons, bei öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ebenso wie unter freiem Himmel. Das gilt auch für stark frequentierte Orte, an denen sich der Mindestabstand von anderthalb Meter nicht einhalten lässt, und auch unter überdachten Flächen von Einkaufszentren.

Mit der neuen Allgemeinverfügung steht auch fest: Es wird am ersten und am zweiten Advent keine Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis geben.

Begründet werden die Maßnahmen auch mit Verweis auf immer mehr Infizierte, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Es muss laut Harald Zanker gelingen, deren Zahl auf fünf, sechs zu senken. Nur dann könne die Corona-Station des Hufeland-Klinikums in Bad Langensalza das Infektionsgeschehen händeln.

Erschwerend sei zuletzt hinzugekommen, dass einige Fälle Arztpraxen betreffen. Dort hat es, so Sören Lamm, „deutliche Zuwächse“ gegeben.