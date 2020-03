Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unternehmen wollen Corona-Krise mit Kurzarbeit überstehen

Beim Automobil-Zulieferer Wiegand in Schlotheim wird am Freitag letzter Arbeitstag sein. Dann steht die Produktion still. Kurzarbeit Null gilt vorerst für zwei Wochen. „Dann müssen wir schauen, wie es weitergeht“, sagt Personalreferentin Yvonne Kirschner. Betroffen sind mehr als 500 Mitarbeiter. „Dramatisch ist es erst vergangene Woche geworden“, informiert Kirschner darüber, dass erst spät die Folgen der Schließung von Werken wie Volkswagen oder BMW wegen der Corona-Pandemie zu spüren waren. Wiegand stellt Metall- und Kunststoffteile für die Automobilindustrie her und exportiert die Produkte weltweit. Das Schlimme sei, dass man derzeit nicht planen kann, sagt Kirschner. „Denn keiner weiß, was kommt.“ Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Auch der Räderhersteller Borbet in Bad Langensalza hat Kurzarbeit angemeldet. Wie der Geschäftsführer Claus-Michael Honsel informiert, sind ab 27. März alle Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung betroffen. Lediglich eine wechselnde Notbesetzung sei eingerichtet und Wartungsarbeiten, die nur bei Stillstand ausgeführt werden können, sind geplant. Ausgenommen von der Kurzarbeit sind aber Ausbilder und Auszubildende, letztere erstellen Projektarbeiten. Arbeitsagentur verstärkt derzeit den Arbeitgeber-Service „Wir sind von unseren Kunden angehalten auf Sichtweite zu agieren, um die Produktion innerhalb von wenigen Tagen wieder anlaufen zu können“, informiert Claus-Michael Honsel. Das Unternehmen selbst will den Mitarbeitern das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des Netto-Lohns aufstocken. Dass die Firmen auf Kurzarbeit setzen, um die Krise zu überstehen, ist für die zuständige Agentur für Arbeit in Gotha ein gutes Zeichen. Laut Sprecher Mario Greiner ist das ein Indiz, dass die Betriebe ihre Mitarbeiter halten wollen. Wegen des sprunghaften Beratungsbedarfs hat die Arbeitsagentur jetzt den Arbeitgeber-Service und Kurzarbeit verstärkt. Wie Greiner informiert, wurde dafür Personal von der Berufsberatung der Arbeitsvermittlung abgezogen, die Mitarbeiter bekommen spezielle Schulungen. „Wir haben den Auftrag von der Politik bekommen, die Geldströme sicherzustellen und das werden wir auch umsetzen“, sagt er. Betroffen von der Corona-Krise sind nicht nur die Automobilzulieferer, sondern alle Branchen bis auf den Einzelhandel, das Gesundheitswesen und die Landwirtschaft. Laut Greiner sind das Ausmaße, mit denen niemand gerechnet habe. „Die Politik hat zum Glück einen großen bunten Strauß gebunden“, verweist Greiner auf die Hilfspakete und Gelder, die Land und Bund derzeit locker machen. Er nennt sie einen „Lichtblick“, denn sie geben den Menschen momentan etwas Sicherheit. Mit Prognosen, wann es wieder aufwärts geht, hält er sich zurück: „Eine Glaskugel haben wir nicht.“ Unternehmen schützt Angestellte durch Zwei-Schicht-System Die Heiztechnik Mühlhausen hat jetzt noch keine größeren Probleme. „Wir arbeiten voll durch, die Baustellen werden von uns betreut“, sagt Geschäftsführer Steffen König. Gut 60 Monteure sind im Unternehmen beschäftigt. Die Autos werden mit maximal drei Leuten besetzt. So seien zwar mehr Fahrzeuge als sonst im Einsatz, der Schutz der Mitarbeiter habe Vorrang, sagt er. Man achte auch sonst darauf, den gesundheitlich nötigen Abstand einzuhalten. Einzig die Servicetermine für Heizungsanlagen versuche man derzeit zu verschieben. In besonders dringenden Fällen oder beim Totalausfall käme dennoch ein Monteur. Den Bedarf an Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur angemeldet hat auch die Möve Fahrzeugsitze GmbH in Mühlhausen. Allerdings kann die Produktion vorerst noch laufen. Denn wie der Geschäftsführer Lutz Bomberg informiert, sei es noch nicht akut. „Wir haben Lösungen gefunden, wie die Arbeit weitergehen kann“, sagt er. Konkret heißt das: Statt Normalschicht gibt es ein Zwei-Schicht-System, damit die Angestellten geschützt werden und den durch Corona nötigen Abstand halten können. Noch hat das Unternehmen mit seinen 62 Mitarbeitern Material. „Aber es gibt bereits Anzeichen, dass die Lieferkette abreißt“, informiert Bomberg. Auch sei inzwischen ein Rückgang bei den Aufträgen zu verzeichnen. Bomberg hofft, dass die Produktion Mitte des Jahres wieder läuft wie gehabt. „Wir denken von Tag zu Tag und von Woche zu Woche.“