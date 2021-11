Unterwegs mit Taschenlampe in Bad Langensalza

Wanderfreunde wollen vor dem ersten Adventswochenende Bad Langensalza mit dem Licht der Taschenlampe entdecken.

Wandern geht auch anders. Das ist in dieser Woche die Devise in Bad Langensalza. Die Wanderfreunde Marie-Luise und Egbert Steube laden für Freitag, 26. November, zu einer kurzen, vier Kilometer langen Wanderung ein. Mit der Taschenlampe wird Bad Langensalza erkundet. Beginn ist um 17 Uhr am Jahnplatz. Im Anschluss an die kleine Runde ist eine Einkehr möglich, teilt Margrit König mit.



Näheres unter Telefon 03603/845581.