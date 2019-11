Veranstaltungsreihe zu Tod und Trauer in Bad Langensalza

Von der Poesie des Todes über Sterbebegleitung und Bestattungskultur bis zu Orten des Gedenkens reicht das Spektrum einer täglichen Veranstaltungsreihe vom Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, bis zum Totensonntag am 24. November. Unter dem Titel „Annäherungen an ein Tabu-Thema“ haben sich dazu in Bad Langensalza mehrere Organisatoren zusammengetan.

Darunter sind der Erprobungsraum mit Pfarrer Friedrich Berger, Trauerrednerin und Sterbebegleiterin Mary Fischer und Henning Sabo vom kreativen Kreis. Sie wollen zur Auseinandersetzung mit dem Tabuthema anregen. Die Veranstaltungen kosten keinen Eintritt, doch sind Spenden willkommen.

Auftakt ist mit der städtischen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag um 10 auf dem Hauptfriedhof. Am Montag, 18. November, wird um 20 Uhr im Burgtheater-Kino der preisgekrönte Film „Halt auf freier Strecke“ gezeigt. Darin geht es um einen 40-jährigen Familienvater, bei dem ein tödlicher Gehirntumor festgestellt wird. Mitten im Leben müssen er und seine Familie sich plötzlich mit dem Sterben auseinandersetzen.

Am Dienstag, 19. November, – die einzige nicht öffentliche Veranstaltung – führt Mary Fischer Hufeland Schüler über den Hauptfriedhof.

Sie befassen sich in einem Unterrichtsprojekt mit dem Tod. Kommendes Jahr will Fischer dieses Projekt auch an anderen Schulen anbieten.

Am Mittwoch, 20. November, gibt es im Erprobungsraum um 10 Uhr eine Gesprächsrunde „Schwer krank, was nun?“ mit Mitarbeiterinnen des kostenlosen und mobilen Hospiz- und Palliativdienstes. Am selben Tag berichtet um 19 Uhr an selber Stelle der freiberufliche Bestatter Dirk Till über seine Erfahrungen und Überzeugungen. „Er klärt auch auf, zum Beispiel darüber, dass Verstorbene zu Hause nicht sofort abgeholt werden müssen, so dass dort Zeit zum Abschiednehmen bleibt“, weiß Mary Fischer.

Am Donnerstag, 21. November, spricht um 19 Uhr im Erprobungsraum Thomas Levi, der eine Praxis in Horsmar betreibt, über ärztliche Sterbebegleitung aus Sicht eines Palliativarztes. Am Freitag, 22. November, geht es um 19.30 Uhr im Erprobungsraum um „Die Poesie des Todes“: Mitglieder des Literatur-Treffs lesen eigene und fremde Texte zum Thema.

Am Samstag, 23. November, um 19 Uhr wird es musikalisch: Christliche und weltliche Trauerlieder zum Zuhören und Mitsingen stehen unter dem Titel „Tod wo ist dein Stachel?“ auf dem Programm. Den Abschluss bildet ein Stadtrundgang am am Totensonntag, 24. November, um 15 Uhr. Vom Schulplatz aus geht es unter Führung von Mary Fischer zu bekannten und weniger bekannten Orten des Gedenkens in Bad Langensalza – zum Beispiel zu Stolpersteinen oder dem Wiebeck-Gedenkstein.