Vereinbarung zum Brandschutz in Unstrut-Hainich überflüssig

Die Zweckvereinbarung zum Brandschutz im Gebiet der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Unstrut-Hainich ist aufgehoben. Das entschied der Rat der neuen Landgemeinde in seiner jüngsten Sitzung. Die Vereinbarung regelte unter anderem die Hilfe bei Bränden durch die Feuerwehr Großengottern für die Orte Altengottern, Großengottern, Flarchheim, Heroldishausen, Mülverstedt, Weberstedt sowie Schönstedt mit dem Ortsteil Alterstedt. Da all diese Orte bis auf Schönstedt seit dem 1. Januar in einer Landgemeinde aufgegangen sind, ist diese Vereinbarung mittlerweile hinfällig. Eine neue Zweckvereinbarung mit Schönstedt abzuschließen, sei wenig sinnvoll, erklärte Bürgermeister Uwe Zehaczek (parteilos) auf der Gemeinderatssitzung. Zum einen könne laut Feuerwehr die Grundeinsatzzeit von zehn Minuten für Alterstedt nicht garantiert werden. Also werde Alterstedt im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes abgedeckt. Damit würden im Falle eines Feuers, einer Überschwemmung oder ähnlichen Ereignissen ohnehin die Feuerwehren Großengottern, Bad Langensalza und Mühlhausen alarmiert – dafür werde also keine gesonderte Vereinbarung benötigt. Zudem würden die örtlichen Wehren in Schönstedt und Alterstedt obsolet, wenn generell die Feuerwehr Großengottern den Brandschutz übernähme.