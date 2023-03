In der Grünstraße in Mühlhausen gibt es Verkehrseinschränkungen.

Verkehrseinschränkungen in Grünstraße in Mühlhausen

Mühlhausen. In der Grünstraße in Mühlhausen wird die Einbahnstraßenregelung geändert. Das Befahren ist jetzt nur von der Weinbergstraße aus möglich. Das ist der Grund.

Zu Einschränkungen im Verkehr kommt es in der Grünstraße in Mühlhausen ab Montag, 27. März, 7 Uhr. Denn laut Mitteilung der Stadt wird zwischen Weinbergstraße und Wanfrieder Landstraße zur Montage eines Einfamilienhauses der Aufbau eines Krans erforderlich. Daher wird die Einbahnstraßenregelung der Grünstraße geändert; das Befahren ist während der Sperrung nur von der Weinbergstraße in Richtung Krollstraße möglich.

Die Arbeiten werden bis voraussichtlich Donnerstag, 6. April, dauern. Die Bauunternehmen seien bestrebt, die Arbeiten so effizient wie möglich durchzuführen und bitten alle betroffenen Bürger und Firmen um Verständnis für die Einschränkungen.