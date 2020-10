Verschärfte Auflagen im Unstrut-Hainich-Kreis

Auf 44 gestiegen ist bis Montagnachmittag die Zahl der Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis, bei denen eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen wurde. Mit einer Verfügung schränkte Landrat Harald Zanker deshalb Veranstaltungen vorerst bis zum 8. November stark ein. Für den Anstieg maßgeblich sind zwei Orte: Höngeda und Großengottern.

19 neue Corona-Fälle lassen sich alleine auf die Kirmes in Höngeda am vorvorigen Wochenende zurückführen, sagte der Landrat. Am Gymnasium Großengottern mit Umfeld gibt es weitere neun Fälle. Wie die Infektionsketten verliefen, sei schwer nachzuvollziehen. Während bei der Kirmes offensichtlich gegen die Hygiene-Auflagen verstoßen wurde, gebe es am Gymnasium keinen erkennbaren Anlass.

Die anderen Infizierten verteilten sich auf den gesamten Kreis. Die exakten Orte werde er bei Einzelfällen nicht nennen, vor allem wegen des Persönlichkeitsschutzes, sagte Zanker. Bei der ersten Welle im Frühjahr sei es zum Beispiel zu Schmierereien am Haus von mutmaßlich Betroffenen gekommen.

Private Feiern mit über 15 Gästen verboten

Neben den 44 akut Infizierten, von denen einer im Krankenhaus behandelt wird, befinden sich, Stand Montag, 266 Menschen in häuslicher Quarantäne. Ein Großteil davon sei den beiden Ereignissen zuzuschreiben. Innerhalb einer Woche sind die Zahlen immens gewachsen. Zum Vergleich: Bis 13. Oktober waren es acht Infizierte und 33 in Vorsorge-Quarantäne. Die neue Allgemeinverfügung trat am Sonntag in Kraft. Verboten sind private Feiern, insbesondere Hochzeiten und Geburtstage sowie Vereinsveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 15 Teilnehmern. Im Freien dürfen nicht mehr 50 Menschen zusammen feiern. Verboten sind Veranstaltungen mit Publikumsverkehr, insbesondere Volks-, Dorf- und Stadtfeste und Kirmes. Bereits genehmigte Veranstaltungen unterliegen denselben Verschärfungen.

Stattfinden dürfen hingegen Kulturveranstaltungen in Räumen bis 50 Personen sowie Sport-Wettkämpfe und Training unter den bekannten Auflagen. Auch Museen dürfen offen bleiben – ohne Gruppenführungen –, ebenso Märkte. Alle Veranstalter erlaubter Treffen müssen die Kontaktdaten der Anwesenden aufnehmen. Der Kreis empfiehlt den Gemeinden, in seinen Liegenschaften, etwa Bürgerhäusern, keine privaten Veranstaltungen mehr zuzulassen.

Neben den angeordneten Beschränkungen appelliert der Kreis weiter, Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und soziale Kontakte auf das Notwendigste zu beschränken. „Ich hoffe, dass wir damit gerade noch die Kurve kriegen“, sagte der Landrat. Bisher hat der Kreis drei punktuelle Ausbrüche überstanden, in einem Kindergarten, einem Pflegeheim und in der Berufsschule. Allerdings waren davon deutlich weniger Menschen betroffen als jetzt.

Hohe Bußgelder bei Verstößen

Wenn eine Eindämmung nicht gelinge, drohen weitere Einschränkungen. Ebenso will der Kreis die Kontrollen ausweiten. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder, wer die Quarantäne missachtet, kann per Zwang eingewiesen werden.

Angesichts der Ferien und überall steigender Infektionszahlen fürchtet der Landrat, dass die Pandemie sich ausbreitet. „Es ist genau das passiert, was befürchtet wurde.“ Daran seien nicht er oder das Landratsamt schuld. Dabei hätten die Menschen es selbst in der Hand, solche drastischen Einschränkungen zu vermeiden, indem sie sich an die Vorgaben halten.

Er beklage auch die zunehmende Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen: „Infizierte tragen das Virus weiter, auch in die eigene Familie“, andere Veranstalter müssten reihenweise Termine absagen, es drohen drastischere Beschränkungen des öffentliche Lebens, das Gesundheitssystem komme an Grenzen. Das Gesundheitsamt, das versucht, die Pandemie einzudämmen, sei wieder an der Belastungsgrenze.

Die Telefonanlage des Landratsamtes ist am Montag komplett ausgefallen, für ein- und ausgehende Anrufe. Wann sie wieder funktioniert ist offen.