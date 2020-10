Verspätete Jugendweihe in Schlotheim

Nottertal-Heilinger Höhen. 65 Jugendliche wurden in der Seilerhalle in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen.

Jugendweihe im Herbst ist ein Novum in der rund 170-jährigen Geschichte der Tradition in Deutschland, sagte Monika Ortmann vom Freundeskreis Jugendarbeit und Jugendweihe Unstrut-Hainich am Wochenende in Schlotheim. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr vieles anders, was sich auch bei dieser Veranstaltung niederschlug. In zwei Feierstunden wurden 65 junge Männer und Frauen in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen.