Viel Unterstützung für leukämiekranke Emilia in Grabe

Grabe. In dieser Woche übergab Sängerin Theresa Käppler aus Grabe 950 Euro an die Familie der an Krebs erkrankten Emilia aus Grabe. Das Geld ist bei einer Mini-Weihnachtskonzerttour am vergangenen Sonntag zusammengekommen. Gemeinsam mit Susan Lutze, die auf der Tour Violine spielte und Ortsbürgermeister Karsten Lutze (CDU) zog Theresa Käppler durch den Ort und spielte an sechs Stationen kleine Weihnachtsständchen, alles unter den aktuell vorherrschenden Bedingungen.

Dass so viel Geld zusammen kommt, damit habe die Sängerin nicht gerechnet und freue sich deshalb umso mehr, der Familie in einer schweren Zeit etwas unter die Arme greifen zu können. „Es zeigt, dass die dörfliche Gemeinschaft in einer Notsituation zusammensteht“, sagt Theresa Käppler. Ortsteilbürgermeister Lutze dankt den vielen Spendern, einiges sei auf dem Konto eingegangen. Über die Ausschüttung werde man Anfang des kommenden Jahres im Treuhändergremium beraten, Ziel sei eine langfristige Hilfe.

„Wir sind glücklich, dass Emilia über die Weihnachtsfeiertage zu Hause sein darf. Die erste Chemotherapie ist gut angeschlagen. Ende Dezember müssen wir wieder in die Klinik, dann beginnt die zweite Phase der Therapie, sie ist ganz tapfer“, sagt Mutter Eve. Von der Anteilnahme und der Spendenbereitschaft ist die Familie überwältigt. Sie möchten Danke sagen für so viel Unterstützung. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, heißt es von den Fischers. (dv)