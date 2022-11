Vier Weihnachtsbäume für Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Innenstadt wird in diesem Jahr mit vier statt nur drei Bäumen in Weihnachtsstimmung versetzt. Auch die Beleuchtung bleibt an – trotz Energiekrise.

Vier Weihnachtsbäume sollen in diesem Jahr in der Bad Langensalzaer Innenstadt aufgestellt werden. Wie gehabt schmücken jeweils ein Baum den Bürgermeister-Schönau-Platz vor dem Kultur- und Kongresszentrum, den Neumarkt und den Platz vor der Marktkirche. In diesem Jahr dazu kommen soll außerdem ein Weihnachtsbaum auf dem Töpfermarkt, wie Julia Fuchs vom städtischen Kulturamt informierte.

In den vergangenen Jahren fanden sich nicht genügend Bewerber, die der Stadt ihre Tannen zur Verfügung stellten. Deshalb blieb der Töpfermarkt bisher baumlos. In diesem Jahr sind laut Julia Fuchs genügend Angebote im Gartenbauamt eingegangen, sodass erstmals wieder vier Weihnachtsbäume aufgestellt werden können.

Ebenfalls neu ist in diesem Jahr der Baumschmuck. Die Stadtverwaltung schaffte zumindest für den Baum am Neumarkt Christbaumkugeln an. Lichterketten werden an allen vier Exemplaren installiert.

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bleibt trotz Energiekrise an. Bis 21 Uhr strahlen die Krippe auf dem Neumarkt, die Pyramide vor dem Rathaus sowie Lichterketten und Lichtelemente um die Wette – größtenteils mit strompreisfreundlicher LED-Beleuchtung.