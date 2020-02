Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volksmusik am Schwanenteich

Der Schäferstadl ist am Sonntag, 23. Februar, ab 15 Uhr in Mühlhausen, am Schwanenteich, zu Gast. Neben „Den Schäfern“ sind auch Angela Wiedl, eine der großen Volksmusikstimmen, und ihr Bruder Richard Wiedl dabei, der die Gäste in die Welt der Klassik und Operette entführen wird.

Karten gibt es im Pressehaus am Steinweg 88 in Mühlhausen und beim Ticketshop Thüringen, Tel. 0361/2275227.