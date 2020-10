Volkssport Fahrraddiebstahl im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. Kriminalität: Rund 100 Räder wurden in diesem Jahr bis Ende Oktober im Unstrut-Hainich-Kreis gestohlen. Seit August mehren sich in Mühlhausen wieder die Einbrüche in Gartenlauben.

Im August begann in diesem Jahr die Zeit der Einbrüche in Gartenlauben. Bisher konzentrieren sie sich auf Anlagen in und um Mühlhausen, sagt Uwe Theuerkauf. Er leitet bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich den Ermittlungsdienst.

Die Täter bei derartigen Delikten – ebenso bei Aufbrüchen von Schrankenanlagen und Automaten – verortet Theuerkauf in der Beschaffungskriminalität. Sie stehlen, was schnell zu Geld wird: Fernseher, Radios. Beides sollte man nicht in den Lauben überwintern lassen, ebenso wenig Kerzen, Heizungen, Verpflegung. Zudem solle der Strom abgeschaltet werden, um zu verhindern, dass die ungebetenen Gäste in der Laube kampieren. Denn Lauben-Einbrecher ohne festen Wohnsitz würden sich zuweilen dort zumindest für eine Nacht ein Bett und ein Dach überm Kopf sichern.

Polizei rät zu Wildkameras in den Gartenanlagen

Wenn es um das Ergreifen der Täter geht, hätten im Garten installierte Wildkameras in der Vergangenheit gute Dienste geleistet. „Damit bekommen wir wichtige Hinweise auf die Täter“, sagt Carsten Tobien, der stellvertretende Leiter der Inspektion. Denn Zeugen gibt es selten. „Wir sind darauf angewiesen, die Täter auf frischer Tat zu ertappen“, sagt Theuerkauf. Erfolg hatte man in diesen Wochen noch nicht: Bisher habe man die Täter der Garteneinbrüche im Spätsommer und Herbst in Mühlhausen noch nicht stellen können.

Selbstjustiz sei keine gute Idee. „Bei derartigen Delikten der Beschaffungskriminalität stehen die Täter oft unter Einfluss von Crystal, das enthemmt. Wir finden bei fast jedem Drogendelikt auch Waffen“, lautet die Begründung von Tobien.

Dennoch ordne man die Taten als Kleinkriminalität ein. Die Region habe kein Problem mit Drogenkriminalität. „Wir haben hier keine offene Drogenszene.“

Vorsicht walten lassen bei billig angebotenen Fahrrädern

Der Beschaffungskriminalität können auch die Fahrraddiebstähle zugeordnet werden. Wenngleich es anders erscheint: „Uns werden in den letzten Jahren deutlich weniger Fahrraddiebstähle gemeldet“, sagt Tobien. Bis Ende Oktober waren es im Landkreis rund 100 Räder, die aus Kellern und Schuppen oder angeschlossen geklaut wurden. 68 Diebstähle haben die Beamten nach Aussage von Theuerkauf bereits bearbeitet, mit einer Aufklärungsquote von 28 Prozent. Dazu kommen jene Räder, ungesichert abgestellt und anschließend gestohlen wurden.

Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang „auf eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit dem Eigentum.“ Das Stehlen von Fahrrädern habe sich zu einem „Volkssport“ entwickelt, meint Theuerkauf. Dass so viele Radfahrer mit teuren E-Bikes unterwegs sind, sorge für einen neuen Reiz. „Wer ein Fahrrad extrem preiswert angeboten bekommt, sollte vorsichtig sein, um sich nicht eventuell der Hehlerei schuldig zu machen.“ Die Täter kämen in den allermeisten Fällen aus der Region. Auftragskriminalität wie beim Diebstahl von Wechselrichtern einer Solaranlage sei der, so Theuerkauf, „absolute Ausreißer“.